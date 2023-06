In partenza una nuova settimana di eventi promossi dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale con tante iniziative tra arte, cinema, danza, incontri, musica, teatro e attività per bambini e famiglie proposte dalle istituzioni culturali cittadine e dalle associazioni vincitrici dell’avviso pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024”. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito culture.roma.it e sui canali social di @cultureroma . Ecco alcuni degli appuntamenti.

CINEMA

Fino al 9 settembre torna l’appuntamento estivo con il cinema all’aperto proposto dal Comitato Mura Latine per la V edizione de Il Cinema alle Mura. Tre le arene del VII Municipio scelte quest’anno: il Parco delle Mura Aureliane (altezza via Tracia), i Giardini di via Sannio e il Parco dei tricicli alla Romanina (area sosta di via Giuseppe Maranini, angolo via Petrocelli). Di seguito le proiezioni di questa settimana in programma alle 21: il 23 giugno alla Romanina, Sing 2 – Sempre più Forte di Garth Jennings; il 24 giugno al Parco delle Mura Aureliane E.T. l’extraterrestre di Steven Spielberg; stessa location il 26 giugno per Ricomincio da tre di Massimo Troisi; si torna alla Romanina il 27 giugno per Come un gatto in Tangenziale – Ritorno a coccia di morto di Riccardo Milani. Ingresso libero.

Fino al 16 luglio Il Cinema in Piazza torna ad accendere le serate estive romane con una ricchissima programmazione a cura della Fondazione Piccolo America. Tre grandi schermi in altrettanti luoghi della città: piazza San Cosimato a Trastevere, il Parco della Cervelletta di Tor Sapienza e il Parco di Monte Ciocci a Valle Aurelia. Ogni sera alle ore 21.15 proiezioni, incontri speciali con ospiti internazionali provenienti da diversi luoghi del mondo, film in lingua straniera sottotitolati in italiano e film italiani con sottotitoli in inglese, il tutto a ingresso libero e gratuito a eccezione di alcuni eventi speciali ospitati al Cinema Troisi. Di seguito una selezione delle pellicole in programma: a piazza San Cosimato, il 23 giugno Crock of Gold: a few round with Shane MacGowan (Crock of Gold) di Julien Temple che incontrerà il pubblico; a Monte Ciocci, il 24 giugno Jean-Pierre Jeunet presenta Delicatessen da lui diretto con Marc Caro; il 25 giugno è la volta di William Oldroyd che parlerà al pubblico del suo Lady Macbeth.

Nel V Municipio torna il Pigneto Film Festival, la manifestazione cinematografica organizzata e prodotta da Preneste Pop e Waldo Event Network che, fino al 24 giugno , accoglie tutti gli appassionati di cinema in diverse location del quartiere del Pigneto con film, anteprime, ma anche incontri con attori e autori. Madrina d’eccezione di questa edizione è Barbara Ronchi, vincitrice del David di Donatello 2023 come miglior attrice protagonista. Tra gli appuntamenti si segnalano: il 23 giugno , per gli Incontri d’autore, alle 18 al Buseto (via del Pigneto 24A) la conversazione tra due generazioni di scrittrici, rappresentate da Lidia Ravera (Age Pride, Einaudi 2023) e Lorena Spampinato (Piccole cose connesse al peccato, Feltrinelli 2023), con la moderazione dello scrittore Valerio Callieri; per la sezione Green Zone, alle 19.15 il Cinema Aquila (via l’Aquila 66) ospita la proiezione di Io, Tevere – Le radici del mare, cortometraggio con Marco Spinelli e Roberto D’Amico, in cui l’obiettivo è la promozione di una cultura ambientalista, la riscoperta delle bellezze del fiume e la denuncia degli orrori che subisce. Alle 21, inoltre, sarà sullo schermo Triangle of Sadness di Ruben Östlund, Palma d’Oro al 75° Festival di Cannes e Close e vincitore del Grand Prix Speciale della Giuria sempre a Cannes 75. Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Sulla terrazza al IV piano del Casilino Sky Park, in viale della Bella Villa 106 (V Municipio), dal 27 giugno al 28 settembre arriva Cinema sul tetto. Visioni periferiche, la rassegna cinematografica con vista panoramica a cura di Fusolab che vede in programma proiezioni e diverse attività collaterali alla presenza di esponenti di spicco e maestranze del mondo del cinema. Tre mesi di programmazione e tre diverse retrospettive tematiche: una selezione di pellicole che ogni martedì alle 21 verranno proiettate su un maxischermo posizionato a 18 metri di altezza. Si parte il 27 giugno con Gli anni più belli di Gabriele Muccino. Ingresso libero fino a esaurimento posti (max 200 persone).

Prosegue alle Terme di Caracalla, la programmazione del Caracalla Festival 2023 a cura del Teatro dell’Opera di Roma che quest’anno propone un cartellone estremamente variegato in cui non mancheranno appuntamenti dedicati alla Settima Arte. Il 23 giugno alle 21.30 da non perdere la prima mondiale della versione restaurata dalla Cineteca Nazionale di Bologna del capolavoro The Great Dictator (Il grande dittatore) di Charlie Chaplin. Il film verrà proiettato con le musiche eseguite dal vivo dall’Orchestra dell’Opera di Roma. Sul podio Timothy Brock, direttore musicale della Association Chaplin di Parigi, che ha curato il restauro della partitura originale. La rassegna cinematografica proseguirà con un omaggio a Giuseppe Verdi: nel Teatro del Portico, lo spazio delle Terme di Caracalla antistante il Tempio di Giove aperto per la prima volta al pubblico, sono in programma dal 26 giugno al 3 luglio tre serate che valorizzano e riportano alla luce film poco conosciuti ispirati alla figura e alle opere di Verdi. A dare il via alla rassegna, il 26 giugno alle 21.15, la proiezione di uno dei primi biopic sul compositore italiano, Giuseppe Verdi nella vita e nella gloria di Giuseppe De Liguoro, del 1913. Segue poi una produzione recente, il Macbeth Neo Film Opera di Daniele Campea, del 2017: qui, le musiche verdiane accompagneranno una rilettura dall’estetica espressionista della famosa tragedia di Shakespeare, ambientata in uno spazio onirico e post industriale (la proiezione avverrà alla presenza del regista). Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Nell’ambito delle proposte estive della Fondazione Cinema per Roma, fino al 31 agosto il Teatro Ettore Scola, la grande arena all’aperto della Casa del Cinema, ospiterà ogni giorno, a partire dalle ore 21.30, una proiezione a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Dal 23 giugno , appuntamento con la rassegna Siamo donne che vedrà protagonisti straordinari personaggi femminili e attrici indimenticabili. Per inaugurare il ciclo sarà proiettato il film che dà il nome alla rassegna, Siamo donne, pellicola di Roberto Rossellini, Luchino Visconti, Luigi Zampa, Gianni Franciolini e Alfredo Guarini che vede avvicendarsi sullo schermo sei celebri interpreti: Alida Valli, Ingrid Bergman, Isa Miranda, Anna Magnani, Anna Amendola ed Emma Danieli. Il programma proseguirà con Colazione da Tiffany di Blake Edwards ( 24 giugno , in versione originale sottotitolata) e poi con due opere corali da Le ragazze di piazza di Spagna di Luciano Emmer ( 26 giugno ) a Speriamo che sia femmina di Mario Monicelli ( 27 giugno ). La biglietteria/infopoint della Casa del Cinema sarà aperta nel mese di giugno dal lunedì alla domenica dalle ore 17 alle ore 22.

Il 23 giugno alle 18.30 il MACRO presenta la proiezione di Sisters with Transistors di Lisa Rovner (2020), accompagnata da una conversazione con Vittoria Bonifati, Lisa Rovner e Chiara C. Siravo. La pellicola ripercorre la storia eccezionale e inedita delle donne pioniere della musica elettronica. Il film, narrato da Laurie Anderson, traccia una nuova storia della musica elettronica attraverso la vita e il lavoro di donne visionarie le cui sperimentazioni hanno ridefinito i confini della musica, tra cui Clara Rockmore, Daphne Oram, Bebe Barron, Delia Derbyshire, Maryanne Amacher, Eliane Radigue, Suzanne Ciani, Laurie Spiegel e Pauline Oliveros, anche protagonista della mostra Beethoven Was a Lesbian.

Il 27 giugno , alle ore 19, torna anche 16MM RUN, la rassegna cinematografica sperimentale in 16 mm realizzata in collaborazione con Villa Lontana, che prevede la proiezione di cinque cortometraggi diretti da altrettante figure centrali del panorama artistico e cinematografico del secolo scorso: Shirley Clarke (Bridges Go Round, 1958), Maya Deren (The Very Eye of Night, 1959) Marie Menken (Arabesque for Kenneth Anger, 1961), Meredith Monk e Robert Withers (16 Millimeter Earrings, 1979; Turtle Dreams, 1981).

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

MUSICA

Fino al 29 giugno è in programma rEstate in Ascolto, la nuova edizione de I Giardini della Filarmonica, festival estivo dell’Accademia Filarmonica Romana che, grazie alla collaborazione con istituti di cultura, ambasciate e associazioni internazionali che operano nella Capitale, porta nella sede di via Flaminia 118 artisti e musicisti da tutto il mondo ma anche incontri e presentazione di libri. Questi gli appuntamenti musicali della settimana in cartellone alle 21.30: il 23 giugno arriva Marco Sinopoli con il progetto Colores, un incontro fra il compositore, chitarrista e pianista romano e il polistrumentista argentino Roman Gomez. Il 24 giugno attinge alle sonorità popolari e mediterranee Germano Mazzocchetti con il suo ensemble per Fanti e santi in cui propone un programma di sue composizioni con citazioni jazzistiche e rimandi alla tradizione colta. La giornata del 26 giugno , interamente dedicata alla cultura persiana, con incontri, mostre, concerti e performance, si concluderà con il concerto Voci dell’Iran nel corso del quale il Quintetto Sorelle Shirvani e i fratelli Mohsenipour proporranno, con strumenti tradizionali e moderni, musica contemporanea persiana; il 27 giugno dalla Grecia arriva il Beraber Trio per un viaggio musicale nel Mediterraneo orientale dall’XI secolo a oggi. Biglietti online su https://www.vivaticket.com. Presso la Sala Casella la biglietteria aprirà un’ora prima del concerto.

Fino al 24 settembre l’Associazione Disambigua APS presenta Stravilla! Bonelli Playground, festival di teatro, nuovo circo, laboratori e musica per tutta la famiglia. 24 incontri artistici e culturali, accompagnati da diverse attività collaterali, che si svolgeranno a Villa Bonelli (via Camillo Montalcini 1) nel Municipio XI. L’iniziativa, a grande vocazione green, intende mettere al centro l’importanza della comunità, valorizzando una villa storica dal grande fascino. Tra gli appuntamenti di questa settimana si segnala il 23 giugno alle 18 il concerto di Miguel Jimenez Diaz Aria de Cuba che proporrà un repertorio blues e bossanova che richiama le atmosfere caraibiche. Ingresso libero.

Nella cavea all’aperto dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone prosegue la programmazione di Roma Summer Fest. Il 23 giugno ultima data per Ludovico Einaudi che propone live il suo nuovo lavoro Underwater. Il Maestro si esibirà al pianoforte accompagnato da Redi Hasa (violoncello), Federico Mecozzi (violino) e Francesco Arcuri (elettronica e percussioni). I Porcupine Tree di Steven Wilson, Richard Barbieri e Gavin Harrison saranno sul palco il 24 giugno . Lo show sarà l’occasione per rivedere sul palco la band simbolo della scena progressive rock degli anni Ottanta che proporrà ai fan italiani i nuovi brani del loro ultimo album Closure/Continuation insieme ai grandi classici. Il 25 giugno è la volta di Venerus, cantautore, polistrumentista e producer che sa unire sound soul e R&B all’elettronica, il quale accanto ai suoi brani più celebri porterà i brani tratti dal suo nuovo album di prossima uscita. La band The Lumineers farà tappa nella cavea dell’Auditorium con il Brightside World Tour 2023 per presentare dal vivo il l’ultimo album in studio, Brightside. Il 27 giugno arriva per la prima volta al Roma Summer Fest Mr. Rain. Inizio concerti ore 21. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Alla Casa del Jazz, proseguono i successi dei concerti della rassegna Summertime. Il 23 giugno un doppio concerto: quello di Martux_m con Nils Petter Molvaer dal titolo Meditation e a seguire quello di Furio Di Castri che con il suo live Zapping presenta un tributo a Frank Zappa a 30 anni dalla sua morte. Ancora grandi nomi italiani: il 24 giugno appuntamento con Paolo Fresu e il suo Heroes, concerto dedicato a David Bowie che vedrà sul palco un cast stellare, Petra Magoni, Filippo Vignato, Francesco Diodati, Francesco Ponticelli e Christian Meyer (il concerto sarà preceduto alle 19.30 dall’incontro a ingresso libero David Bowie: The Jazz Connection con il giornalista e produttore americano Ashley Kahn e Luciano Linzi). Il 25 giugno è il turno di We Wonder, live del trombettista Fabrizio Bosso che renderà omaggio con il suo quartetto (Julian Oliver Mazzariello, Jacopo Ferrazza e Nicola Angelucci) e, special guest, il sassofonista e clarinettista Nico Gori, al genio musicale di Stevie Wonder (anche questo appuntamento sarà preceduto alle 19.30 da un incontro a ingresso libero dal titolo Stevie Wonder: The Jazz Connection con Ashley Kahn e Luciano Linzi). Un altro doppio concerto il 26 giugno : Alessandro Lanzoni con il trio formato da Francesco Cafiso, Enrico Morello e Matteo Bortone e nella stessa sera Rosario Giuliani in trio con Dado Moroni. Infine, il 27 giugno da non perdere Big Mama Legacy, il nuovo progetto di GeGè Telesforo che torna discograficamente e in concerto con un personale tributo al blues e al suono delle formazioni del periodo jazz – groovy della fine degli anni Cinquanta. Inizio spettacoli alle ore 21. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

TEATRO E DANZA

Torna fino al 7 luglio Fuori Programma, il festival internazionale di danza contemporanea prodotto da E.D.A. e con la direzione artistica di Valentina Marini, giunto alla sua VIII edizione. Tre settimane di spettacoli, incontri con gli autori, residenze, workshop e progetti speciali fra il Teatro India, Castel Sant’Angelo, il Teatro Biblioteca Quarticciolo e il Parco Tor Tre Teste. Attesi artisti nazionali e internazionali che daranno corpo e senso al tema e titolo di questa edizione 2023: Unisono. A più voci. Tra gli eventi in programma questa settimana: il 23 giugno nell’Arena del Teatro India, alle 19.45 prima assoluta per Arba, restituzione della residenza del coreografo emergente Ophir Kunesch, in collaborazione con il Suzanne Dellal Center di Tel Aviv; si prosegue alle 20.15 con Mars di Lior Tavori, coreografo e direttore artistico della Lior Tavori Dance Company, una coreografia intima per quattro danzatori che vuole riflettere sul tema della mascolinità sulle note di artisti iconici come i Queen, Carsten Nicolai e molti altri. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Al Teatro India dal 27 giugno al 2 luglio torna per la sua X edizione Dominio Pubblico con Youth Fest: una nuova esperienza di Città, tutta immaginata dai giovani. Una settimana di arte e creatività rigorosamente U25, con più di 30 eventi e oltre 100 artisti, spaziando tra teatro, musica, performance, arti visive, cinema e tanto altro. Si parte il 27 giugno alle 18.30 con una grande festa di apertura. Tra gli ospiti, insieme alla Direzione artistica U25 (Saverio Barbiero, Viviana Bergamasco, Lorenzo Bitetti, Michela Califano, Marco Corte, Lavinia Di Genova, Camille Doucet, Maripina Innamorato, Roberta Marolla, Federica Perelli, Chiara Picco) che presenterà il nuovo programma di questa edizione intitolata Oltreverso, anche Irene Volpe, chef e content creator. Tra gli ingredienti di questo opening party anche una puntata speciale di Protagoniste, il primo audiobook club di Storytel Italia, ideato e condotto da Giulia Paganelli in collaborazione con ZALIB: libro del mese Le signore in nero di Madeleine St John (Garzanti, 2019) che verrà presentato dalla curatrice Sofia Fabiani (ore 19.30). I primi due appuntamenti sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria su https://www.eventbrite.it. A seguire, alle 21.45, la musica dei Treetops, ensemble fusion jazz, accompagnerà la proiezione del film Metropolis di Fritz Lang (biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it).

Nel cortile del Teatro del Lido di Ostia il 25 giugno alle 19 c’è Juerga Flamenca, evento da non perdere per immergersi in un’apoteosi musicale e vivere un’esperienza collettiva del sentire flamenco. Interpreti, Giorgia Celli, Federika Lovisi Roca, Allievi Flamenco per tutti e La Roca Flamenco baile. Le danze saranno accompagnate dalle musiche eseguite dal vivo da Francesca Turchetti (chitarra), Rosarillo (canto) e Attilio Celona (percussioni). Ingresso gratuito.

Al Teatro Tor Bella Monaca, nell’ambito della rassegna Libero Teatro in un Teatro Libero organizzata dalla UILT Lazio, il 23 giugno va in scena in Sala Piccola Toccata e fuga, commedia di Derek Benfield – con Savina Scaramuzzino, Simone Mariani, Chiara Canitano, Raffaele La Pegna, Francesca Antonucci e la regia di Roberto Belli – che, con tipico humor inglese, narra in maniera esilarante tradimenti ed equivoci di ogni genere. Il 24 giugno appuntamento con Le voci di dentro la celebre commedia di Eduardo De Filippo nella restituzione diretta da Angelo Grieco anche in scena con Antonella D’Onofrio, Alessandra Ferro, Lucia Mangoni, Gianni Gliottone, Francesco De Cicco, Elisabetta Giacobbe, Piergiorgio La Rosa, Tonino Peddi, Francesco Conte, Giulia Tota, Rosaria Schettino, Martina Glover e Alessio Florio. La rassegna prosegue il 25 giugno alle 18 con un’altra opera di De Filippo, Il sindaco del Rione Sanità diretta e interpretata sempre da Angelo Grieco e con lo stesso cast. Dal 23 al 25 giugno Rome International Dance Academy presenta la prima edizione di L’Altro Festival che propone danza, musica dal vivo, teatro con proiezioni cinematografiche e mostre d’arte. Ospiti importanti, coinvolti attivamente sul territorio, offriranno la loro testimonianza parlando e presentando importanti iniziative sociali. Di seguito alcuni degli appuntamenti ospitati nella Sala Grande: il 23 giugno serata inaugurale all’insegna della danza e del teatro fisico con le coreografie di Silvia Martiradonna, Francesca Lombardo e Livia Porzio, Gaia Tinarelli, Andrea Palombi e Vincenzo De Rosa; il 24 giugno c’è Amore e Passione, serata che vedrà al centro la donna con coreografie di Andrea Palombi e la drammaturgia di Christine Grimandi; il 25 giugno , serata conclusiva del festival all’insegna della danza e della musica dal vivo. Protagonista in scena sarà il gruppo musicale La Scelta, che proporrà un programma inerente al sociale e all’inclusione, arricchito dall’intervento dell’attore Mirko Frezza e con PAN-IC, Ismael Mbaye e alcuni danzatori della Rome International Dance Academy. Spettacoli alle ore 21. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

ARTE

Al Palazzo delle Esposizioni proseguono tutte le mostre attualmente in corso. Fino al 27 agosto è visitabile VITA DULCIS. Paura e desiderio nell’Impero romano, dedicata alla più recente produzione di Francesco Vezzoli e curata dallo stesso artista insieme a Stéphane Verger. Fino al 30 luglio proseguono invece: Dieter Kopp. Tradizione e Libertà che ripercorre gli oltre cinquanta anni di attività del pittore tedesco Dieter Kopp ed è curata dal filosofo Giorgio Agamben; l’esposizione Roma, a portrait. Festival delle Accademie e degli Istituti di Cultura stranieri, a cura di Cecilia Canziani con Francesca Campana e Giulia Gaibisso; infine, il progetto espositivo, a ingresso gratuito, Julie Polidoro | Social Distance che presenta 14 tele dell’artista Julie Polidoro, con la cura di Giuseppe Armogida. Le mostre sono visitabili dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20 (ingresso consentito fino a un’ora prima della chiusura). Biglietti online su https://ecm.coopculture.it.

Al Mattatoio a Testaccio, nel Padiglione 9a, prosegue fino al 27 agosto Terra animata | Visioni tra arte e natura in Italia (1964-2023) a cura di Paola Bonani e Francesca Rachele Oppedisano (visitabile dal martedì alla domenica dalle 11 alle 20, con ingresso consentito fino a un’ora prima della chiusura. Biglietti online su https://ecm.coopculture.it.

Dal 27 giugno al 27 agosto , presso il Padiglione 9b, è invece allestita la mostra Contra Spem Spero. Storie dall’Ucraina curata da Kateryna Radchenko che raccoglie ricordi, osservazioni e speranze di 11 artisti ucraini che raccontano gli eventi in corso nel loro Paese. Ingresso libero dal martedì alla domenica ore 11-20 (accesso consentito fino a un’ora prima della chiusura).

Inoltre, presso lo spazio della Pelanda, fino al 30 luglio , nell’ambito di Rifrazioni/Refractions, il ricco calendario di appuntamenti multidisciplinari (performance, talk, workshop, listening session e live set) per riflettere sulla complessità delle varie dimensioni del sé a cura di SPAZIO GRIOT, è fruibile Il mio filippino: For Those Who Care To See, installazione video dell’artista e regista Liryc Dela Cruz che da anni conduce una ricerca sulla diaspora filippina in Italia, focalizzandosi sulle lavoratrici e sui lavoratori domestici e cercando di comprendere gli stati di esaurimento e le pratiche di cura e riposo associate alle loro vite (visitabile negli orari di apertura dello spazio espositivo). Info e dettagli su https://spaziogriot.org.

Al MACRO proseguono le mostre in corso. Fino al 29 ottobre saranno visitabili: l’esposizione Vicolo della Penitenza 11/A curata da Janice Guy, che raccoglie le opere di dodici artisti, e la mostra The Bidet and the Jar del duo artistico franco-britannico composto da Daniel Dewar e Grégory Gicquel. Fino al 24 settembre è visitabile la collettiva In Prima Persona Plurale a cura di Luca Lo Pinto. Prosegue fino al 10 settembre la mostra Beethoven Was a Lesbian, che ripercorre l’intera carriera della compositrice e performer Pauline Oliveros. Sono invece tre le esposizioni in corso fino al 27 agosto : After The Light dedicata al lavoro dell’artista Jochen Klein; Tempus Fugit di Studio Temp, studio di design grafico fondato da Guido Daminelli, Marco Fasolini e Fausto Giliberti; What why WET? che ripercorre, attraverso il racconto dell’editore Leonard Koren, la traiettoria della rivista da lui fondata, “WET: The Magazine of Gourmet Bathing”. Tutte le mostre sono a ingresso gratuito e visitabili dal martedì al venerdì ore 12-19; sabato e domenica ore 10-19. Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.

Tra le tante iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali si segnala che dal 20 giugno è fruibile il nuovo percorso di visita dell’Area Sacra di Largo Argentina, una delle aree archeologiche più affascinanti del centro storico di Roma. Il pubblico può ora accedere al sito e visitarlo in modo sistematico, leggendone le varie fasi di vita, dall’età repubblicana all’epoca imperiale e medievale, fino alla riscoperta avvenuta nel secolo scorso con le demolizioni degli anni Venti.

Dal 23 giugno invece, alla Galleria d’Arte Moderna di via Crispi, i visitatori potranno ammirare tre mostre in contemporanea. Nella prima dal titolo Osvaldo Peruzzi – Splendore geometrico futurista, a cura di Massimo Duranti e Andrea Baffoni, in collaborazione con Archivi Gerardo Dottori, si intende mettere in evidenza la figura dell’artista Osvaldo Peruzzi nel panorama futurista degli anni Trenta e oltre, attraverso la presentazione di circa trenta opere inedite o poco note, insieme a un gruppo di disegni e documenti in gran parte mai esposti provenienti dalla Fondazione Primo Conti di Fiesole e dall’Archivio di Stato di Milano (visitabile fino al 15 ottobre ). La seconda esposizione, Laboratorio Prampolini #2. Taccuini, disegni e progetti inediti dal Futurismo all’Art Club, a cura di Alessandra Cappella, Claudio Crescentini, Flavia Pesci, Federica Pirani, Gloria Raimondi e Daniela Vasta, intende invece riportare l’attenzione sul multilinguismo artistico e l’interdisciplinarietà di Enrico Prampolini, nell’arco di tempo che va dagli anni Trenta agli anni Cinquanta del Novecento. Infine la terza mostra, L’allieva di danza di Venanzo Crocetti. Il ritorno, è dedicata alla celebre scultura di Venanzo Crocetti che ritorna in Galleria dopo circa due anni di un accurato e specialistico restauro da parte dei tecnici dell’ICR (Istituto Centrale per il Restauro). Acquistata nel 1960 dal Comune di Roma a seguito della VIII Quadriennale Nazionale d’Arte, l’opera rappresenta non solo una delle prime sculture di Crocetti di grande formato dedicate al tema della danza, ma anche un’icona simbolo per molti scultori figurativi del secondo Novecento (le ultime due mostre saranno visitabili fino al 14 gennaio 2024) .

Alla Centrale Montemartini è stata prorogata al 3 settembre l’esposizione Colori dei Romani. I mosaici dalle collezioni Capitoline, che attraverso la presentazione di mosaici, affreschi e sculture consente di interpretare le scelte iconografiche e il gusto dei committenti nel III-IV sec. d.C..

Si segnala inoltre che a Villa Torlonia, il 24 giugno dalle 10 alle 19, si terrà l’ultima apertura straordinaria della Torre Moresca, prima della chiusura estiva dell’intera Serra a partire dal 1° luglio. Singoli visitatori e gruppi potranno visitare i due piani dell’imponente costruzione, scoprire le suggestive vetrate colorate e gli stucchi policromi del suo interno (max 20 visitatori per turno, con il biglietto d’ingresso alla Serra Moresca e su prenotazione obbligatoria al call center 060608).

Nella sala Multimediale del Museo di Roma in Trastevere il 24 e 25 giugno , alle 11 e alle 17, tornano gli appuntamenti con Weekend stellari, le conferenze e gli incontri per tutti, pensati e realizzati appositamente per lo spazio museale dagli astronomi del Planetario di Roma. Ingresso con biglietto del Museo fino a esaurimento posti. Gratuito con la Mic card.

Per tutti gli eventi, incontri e visite guidate, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19). www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it.

KIDS

Dal 24 giugno al 23 luglio la Fondazione Teatro di Roma inaugura la stagione estiva con CIRCOinfest, il Festival dedicato al Nuovo Circo contemporaneo. Due ambienti cittadini da abitare e attraversare: l’area esterna del Teatro India e il parco di Villa Torlonia con un palcoscenico all’esterno del contesto museale (presso il Campo dei tornei). La programmazione prende il via il 24 giugno al Teatro India con la compagnia visionaria del Circo El Grito che, dopo 10 anni, torna a Roma con lo Chapiteau, per accogliere grandi e piccini con tre creazioni. Questa settimana, si inizia con un viaggio che conduce agli albori dell’arte circense incontrando il potere della musica con Johann Sebastian Circus ( 24 e 25 giugno ), diretto da Fabiana Ruiz e Giacomo Costantini con Andrea Farnetani, dove Bach torna per adeguarsi alle nuove sonorità, obbligando a numeri strambi una spericolata acrobata aerea, un clown equilibrista e un musicista multistrumentista. Si prosegue con L’uomo Calamita ( 26 e 27 giugno ), scritto e diretto da Giacomo Costantini, dove tra spericolate acrobazie, colpi di batteria e magie surreali, la voce dal vivo di Wu Ming 2 guida lo spettatore in una vicenda tra storia e fantasia. Spettacoli alle ore 20.30 per un pubblico dai 6 anni in su. Nel parco di Villa Torlonia appuntamento con la clownerie della coppia Alessandro Larocca e Andrea Ruberti che, in Attento si scivola ( 24 e 25 giugno ), giocano con la fantasia, litigano con la realtà, si aggrovigliano nei loro numeri di illusionismo rivelando ingenuamente i propri trucchi. Inizio alle ore 19.30. Dai 5 anni in su. Biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

Inoltre, l’Estate nel parco di Villa Torlonia vede anche una progettualità condivisa con il Municipio Roma II che, nell’intento di facilitare l’accesso alla pratica del teatro e all’esperienza della visione, propone tre spettacoli teatrali il primo dei quali, Giovanni e Paolo ragazzi come noi, è in cartellone il 27 giugno alle 21. Ingresso gratuito.

Al Teatro Villa Pamphilj il 24 giugno va in scena Giufà e il mare. Da Calvino ai racconti popolari arabi. Un viaggio attraverso il teatro della Compagnia Centro RAT, dove il gioco della finzione si cela e si svela repentinamente e dove i modi e le tecniche si fondono e si confondono in un continuo fluire. Il 25 giugno è la volta di Orlando Furiosamente solo rotolando di Enrico Messina (anche alla regia) e Alberto Nicolino. Camicia bianca, una tromba e uno sgabello: è tutto quel che serve per raccontare le vicende dei paladini di Carlo Magno e dei terribili saraceni e dare così nuova vita alle parole di Ariosto. Spettacoli alle ore 17.30. Per info e prenotazioni: scuderieteatrali@gmail.com – 06.5814176.

L’Associazione Disambigua APS nell’ambito di Stravilla! Bonelli Playground, festival di teatro, nuovo circo, laboratori e musica per tutta la famiglia in corso a Villa Bonelli (via Camillo Montalcini 1) propone diversi appuntamenti dedicati ai più piccoli. Il 23 giugno alle 17 l’Associazione Art Ludik presenta Parco dell’Immaginario, un laboratorio pensato per bambini di tutte le età, da pochi mesi fino ai 13-14 anni, con giochi di strada, di movimento e precisione, laboratori d’arte e letture ad alta voce per risvegliare l’interesse per il pianeta. Il 24 giugno alle 18.30 c’è Giochi al Parco, animazione diffusa con truccabimbi, teatrino di marionette, baby dance e giochi di squadra a cura degli animatori professionisti dell’Associazione Lampada Blu. Il 24 giugno alle 18 e il 25 giugno alle 17.30 appuntamento con Il Circo in Valigia, spettacolo circense di e con Luigi Capone con acrobazie, giocolerie, musica dal vivo, per giocare con i pensieri, le idee e i sogni. Ingresso libero.

Nel mese di giugno sono tante le iniziative per bambine e bambini promosse dalle Biblioteche di Roma con la rassegna Estate in Biblioteca. In diverse sedi continuano, ad esempio, i laboratori didattici-educativi Giocare per imparare proposti in collaborazione con Città del Sole e rivolti a bambini e ragazzi dagli 8 anni in su, con giochi di società, laboratori di disegno naturalistico, divulgazione scientifica e di fumetti. Questi gli appuntamenti: il 26 giugno alla Biblioteca Colli Portuensi e il 27 giugno alla Biblioteca Villa Leopardi. Inizio delle attività alle ore 17. Per info e prenotazioni: ill.colliportuensi@bibliotechediroma.it – 06.45460401; ill.villaleopardi@bibliotechediroma.it – 06.45460621.

Infine, il 27 giugno alle 17.30, alla Biblioteca Sandro Onofri, a cura di Pronti via, spazio per l’infanzia e la famiglia di Dragoncello, si terrà Go away big green monster!, laboratorio per bambini dai 3 ai 10 anni, ispirato al testo di letteratura per l’infanzia in lingua inglese di Ed Emberley. Sono previste attività di movimento ludico e manualità al fine di rafforzare la comprensione e l’acquisizione di alcuni termini basilari in inglese. Con Barbara Zancocchia, insegnante di inglese per bambini, e Julia Stulen, graphic designer e insegnante di arte e disegno. Per partecipare scrivere a sandronofri@bibliotechediroma.it.

Al Palazzo delle Esposizioni il 25 giugno alle 11 nello spazio Forum è in programma un nuovo appuntamento di Antico presente, letture e laboratorio per bambini dai 3 ai 6 anni nell’ambito del progetto espositivo VITA DULCIS. Paura e desiderio nell’Impero romano. Dalle antiche statue in marmo di eroi e imperatori a quelle colorate e sorprendenti di Jeff Koons e Niki de Saint Phalle, fino alle sculture da viaggio di Bruno Munari: un percorso attraverso le pagine dei libri dello Scaffale d’arte che porterà grandi e piccoli a costruire le proprie leggerissime sculture di carta. Prenotazione obbligatoria su https://ecm.coopculture.it.

A Villa Torlonia, nell’ambito della mostra Erratico – 30 artisti italiani per un taccuino naturalistico itinerante in corso alla Casina delle Civette, il 25 giugno alle ore 10 l’artista Alessandro Troisi condurrà il laboratorio gratuito Il taccuino naturalistico: gli uccelli , ultimo dei laboratori con dimostrazione pratica per famiglie e bambini dai 6 anni in su, dedicato alla realizzazione di taccuini naturalistici, con approfondimenti sulle diverse tecniche utilizzate: acquerello, tempera, matite colorate, china e pastelli a cera. Iscrizione obbligatoria: iscrizioniaipan@gmail.com – 335.6874471.

ATTIVITÀ DELLE BIBLIOTECHE

Tra gli eventi a ingresso libero in programma nelle Biblioteche di Roma si segnala il 24 giugno alle 11 presso la Biblioteca Sandro Onofri il terzo appuntamento della rassegna estiva Sapore di Sale – Letture d’estate, nel corso del quale l’autrice Lorena Spampinato presenterà il suo libro Piccole cose connesse al peccato (Feltrinelli, 2023). Con Angela Buonocore e Laura Frateiacci.

TUTTE LE INFO SU CULTURE.ROMA.IT E SUI SOCIAL DI ROMA CULTURE:

FACEBOOK: facebook.com/cultureroma

INSTAGRAM: instagram.com/cultureroma

TWITTER: twitter.com/culture_roma

#CultureRoma #EstateRomana #EstateRomana2023