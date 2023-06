1983-2023: a 40 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi verrà realizzato un sit-in per chiedere verità e giustizia. L’appuntamento è domenica prossima, 25 giugno 2023, presso Largo Giovanni XXIII a Roma: tutti i dettagli tramite un post pubblicato su Facebook da Pietro Orlandi, fratello di Emanuela.

Domenica 25 giugno: sit-in per Emanuela Orlandi, a 40 anni dalla scomparsa

“Domenica 25 Giugno 2023 largo Giovanni XXIII -Roma dalle ore 10.00 poi poco prima delle 12.00 ci recheremo tutti insieme a Piazza San Pietro .

Non credo si potranno portare striscioni in Piazza San Pietro , per questo vi chiedo di portare tutti una stampa di un’immagine di Emanuela ( un normale Stampa su foglio A4).

Grazie”: è quanto si legge dal post Facebook pubblicato da Pietro Orlandi, fratello di Emanuela.

In evidenza, la locandina del sit-in pubblicata su Facebook da Pietro Orlandi