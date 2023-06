Si avvicina la prova costume: come perdere peso in modo sostenibile

L’inizio dell’estate manda in crisi moltissime persone che non si sentono ancora pronte per affrontare con disinvoltura la prova costume.

In questa situazione alcuni fanno l’errore di provare regimi dietetici troppo rigidi e difficili da sopportare per l’organismo. Questa soluzione, che si serve principalmente delle diete “fai da te” che si trovano facilmente su internet, non solo mettono a repentaglio la salute di chi la segue, ma non risolve in maniera definitiva il problema. L’effetto yo-yo è un triste risveglio per chi prova la gioia momentanea di dimagrire solamente per pochissimo tempo.

Secondo gli esperti, il modo migliore per dimagrire consiste nell’apportare delle migliori abitudini nell’alimentazione e nello stile di vita in generale, abitudini che devono essere sostenibili nel tempo. In questo articolo offriremo degli utili consigli per raggiungere questo obiettivo nel minor tempo possibile.

Siate realistici

Porsi degli obiettivi realistici è il punto di partenza più giusto. Pensare di poter perdere 20 kg in un mese non solo non ci porterà al raggiungimento di alcun obiettivo, ma potrebbe suscitare in noi sentimenti di frustrazione che ci porteranno a gettare la spugna troppo presto.

Inizia con il perdere liquidi

Perdere i liquidi in eccesso ci farà sentire già molto meglio e ci farà apparire più magri e sgonfi. Per farlo possiamo avvalerci dell’ausilio di integratori drenanti e altri prodotti che favoriscono il rilascio dei liquidi in eccesso. Su farmagevi.com possiamo trovare molti prodotti di questo genere a prezzi davvero competitivi. La perdita di liquidi avviene piuttosto velocemente, e questa comporta un normale calo del peso. Si tratta anche di un supporto psicologico importante per iniziare con il piede giusto il proprio percorso di dimagrimento.

Bevi più acqua

Bere molta acqua non solo ti manterrà ben idratato durante l’estate, ma contribuirà a farti eliminare le tossine in eccesso, ad aumentare il senso di sazietà e ridurre il desiderio di bere bevande caloriche e zuccherate.

Controlla le porzioni

Un fattore che ci impedisce di mantenere il controllo mentre si è a tavola è che iniziamo a mangiare senza aver messo nel piatto le porzioni che intendiamo mangiare. In questo modo avremo difficoltà nel monitorare le quantità di cibo. Tenere traccia delle calorie assunte ci aiuterà anche a non superare il limito giornaliero. Per stabilire il fabbisogno giornaliero di calorie da consumare per creare un deficit calorico appropriato sarà necessario consultare un dietologo o un nutrizionista.

Inizia a praticare esercizio fisico

Abbiamo appena accennato al vero protagonista del dimagrimento: il deficit calorico. Ora, questo viene a crearsi quando assumiamo meno calorie di quelle che consumiamo. Un sano e regolare esercizio fisico ci permetterà di accelerare il metabolismo e di bruciare calorie. Scegliamo un’attività che sia in linea con la nostra età, il nostro stato di salute e il livello di allenamento. Potremmo anche semplicemente iniziare con delle sessioni di camminata veloce o di corsa leggera a velocità moderata. Ricordiamo che, piuttosto che allenamenti molto intensi e sporadici, bisognerebbe dedicarsi a sessioni anche più brevi e meno intense ma regolari nel tempo.