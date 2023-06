Lazio in festa con il Lotto.

Lotto, le vincite nel Lazio

Nel concorso di martedì 20 giugno, come riporta Agipronews, arriva da Roma la vincita più alta di giornata, con tre ambi e un terno per un totale di 47.500 realizzati sulla ruota di Napoli. Si festeggia anche a Ladispoli, in provincia di Roma, con una vincita da 11.625 euro e a Mentana, sempre in provincia di Roma, dove sono stati vinti 9.500 ancora con tre ambi e un terno, stavolta sulla ruota della Capitale. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 25,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,8 miliardi dall’inizio dell’anno.

10eLotto: nel Lazio vinti 17.500 euro

Lazio protagonista con il 10eLotto. Nell'estrazione di martedì 20 giugno, come riporta Agipronews, a Cisterna di Latina, in provincia di Latina, è stata messa a segno la vincita più alta del concorso con un 6 Oro da 12.500 euro mentre a Roma è stato indovinato un 7 Doppio Oro da 5 mila.

Foto di repertorio