Roma, auto contro furgone: morta una donna, bimbo estratto dalle lamiere

Alle ore 16:20 circa di oggi, 20 giugno 2023, la S.O. ha inviato sulla strada provinciale SP22A , nel comune di Roma, la squadra VVF 10/A per un incidente stradale, in cui ha perso la vita una donna.

Roma, terribile incidente: morta una donna, bambino di quattro anni in codice rosso

Lo scontro frontale ha visto coinvolto un furgone ed un’auto, in cui all’interno viaggiava anche un bambino di quattro anni: necessario l’utilizzo del gruppo da taglio per estrarre il piccolo dalle lamiere dell’abitacolo. Il bimbo è stato affidato al personale del 118 presente e successivamente elitrasportato al pronto soccorso in codice rosso.

Attualmente il corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incidente. FF.OO sul posto