Cinecittà, scontro tra auto e monopattino: due minori feriti

Stando a quanto riportato da Roma Today, nella serata di ieri, lunedì 19 giugno, si è verificato un incidente stradale tra un’auto e un monopattino nella zona di Cinecittà est. Il conducente si sarebbe fermato subito per prestare i soccorsi.

L’incidente

Due minorenni sarebbero rimasti coinvolti in un incidente stradale mentre viaggiavano su un monopattino elettrico. Da quanto si apprende, entrambi i ragazzi sarebbero rimasti feriti e trasportati subito in ospedale. Uno dei due sembrerebbe essere in condizioni gravi.

Alla guida dell’auto un 20enne che si sarebbe subito fermato per prestare soccorso ai due ragazzi. Trasportato in ospedale, il giovane sarebbe stato sottoposto a esami tossicologici e alcolemici di rito.

Ora indaga la polizia locale sulle dinamiche dell’incidente.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Foto di repertorio