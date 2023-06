San Basilio, filmato un pitone albino in strada

Da ieri circola online un video diventato subito virale che riprende un enorme serpente in strada.

Il video

è l’autore del video a specificare che il serpente si trovava nelle strade di San Basilio a Roma. In pieno giorno, l’animale ha subito attirato l’attenzione dei passanti, che si sono avvicinati incuriositi creando in poco tempo una piccola folla, tra cui erano presenti anche bambini, come si vede nelle immagini.

Al momento non è ancora chiaro come l’animale sia finito in strada.

Foto di repertorio