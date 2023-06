Emily Maureen, la 31enne scomparsa a Roma lunedì 12 giugno

Emily Maureen, 31 anni, vive a Roma in zona La Storta. L’ultima traccia prima di scomparire è una chiamata con la madre intorno alle 15 di lunedì 12 giugno. Poi di lei non si sono più avute notizie.

Ha con sé i documenti e il cellulare, che risulta spento, ma non i farmaci di cui ha bisogno per la sua terapia quotidiana. I familiari temono che possa trovarsi in difficoltà.

Maureen è alta circa 170 cm, è di carnagione scura e di corporatura esile, con occhi e capelli castani.

Questo è ciò che si apprende dal programma Chi l’ha visto?, in onda su Rai 3 ogni mercoledì.

Nel 2021

Non è la prima volta che Emily Maureen scompare improvvisamente. Già nel 2021, lo stesso programma ne aveva annunciato la scomparsa e, in quel caso, riuscirono a ritrovarla sana e salva dopo venti giorni.

Foto: Emily Maureen, da Chi l’ha visto?