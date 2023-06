Ostia, colpi d’arma da fuoco sul lungomare: un uomo ferito

Secondo quanto riportato dall’Ansa, questa mattina intorno alle 7, dei colpi di arma da fuoco sono stati sparati sul lungomare di Ostia, colpendo e ferendo un uomo di 36 anni.

Ora indaga la polizia

A dare l’allarme alla polizia è stata una telefonata al 112: sul posto sono arrivati gli agenti che ora indagano sul fatto.

Come si apprende dall’Ansa, la polizia, non trovando nessuno sul posto degli spari, si sarebbe recata in ospedale dove hanno trovato l’uomo ferito che, fortunatamente, non è in condizioni gravi.

Foto di repertorio