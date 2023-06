Sospensione idrica a Ladispoli e Pisoniano mercoledì 21 giugno

Di seguito le comunicazioni di Acea relative alle zone di Ladispoli e Pisoniano sulla sospensione idrica di mercoledì 21 giugno.

Ladispoli

Si comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, mercoledì 21 giugno dalle ore 08:00 alle ore 18:00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Ladispoli. In particolare le zone interessate sono le seguenti:

largo Botticelli, via del Caravaggio, via Canova, via Palo Laziale, via del Ghirlandaio, via del Tritone, via della Fenice, via Albatros, via del Corallo, Lungomare Marina di Palo, via dei Delfini, via dei Gabbiani, via dei Cigni, via dell’Ippocampo, vicolo del Ghiberti, via Modigliani, via Trapani, via Messico, via Ravello, largo della Stazione di Palo, Strada Comunale di Palo, zone limitrofe.

Un servizio di rifornimento con autobotte sarà disponibile presso: via del Ghirlandaio angolo via del Caravaggio, via Palo Laziale, 55 (fronte supermercato), Piazza della Rugiada.

Pisoniano

Si comunica che, per lavori di manutenzione sulla rete idrica, mercoledì 21 giugno dalle ore 09:00 alle ore 19:00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nell’intero territorio del Comune di Pisoniano.

Un servizio di rifornimento con autobotte sarà disponibile presso: via delle Piagge angolo via Empolitana.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per il disagio.

Foto di repertorio