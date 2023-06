Acilia, giovanissimi trovati con 12 kg di droga

I Carabinieri della Stazione di Roma-Acilia hanno arrestato 2 giovanissimi romani, uno studente di 15 anni e uno di 18 disoccupato, entrambi incensurati, gravemente indiziati dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in concorso.

Ecco tutti i dettagli

A seguito di una attività di controllo per contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, i militari hanno effettuato un controllo dei 3 giovani e successivamente, a seguito della perquisizione personale e della loro abitazione, hanno rinvenuto una ragguardevole quantità di droga, circa 11,4 kg di hashish, 450g di marijuana e 35g di cocaina suddivisi in dosi e panetti, la somma contante di 16.535 euro in contanti, nonché materiale utile per pesare e confezionare lo stupefacente. Il 18enne, dopo l’arresto è stato trattenuto in caserma, in attesa di essere condotto presso il carcere di Regina Coeli, mentre il minorenne è stato collocato presso il centro per la Giustizia Minorile di Roma Virginia Agnelli, a disposizione delle Autorità Giudiziarie competenti.

L’arresto del maggiorenne è stato convalidato e il Tribunale di Roma ha disposto per lui gli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico. Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati devono ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.