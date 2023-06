Roma. Proseguono le attività della Polizia di Stato volte al contrasto dei reati legati allo spaccio in tutte le zone della capitale. Sono 5 le persone arrestate poiché gravemente indiziate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sempre per reati legati allo spaccio di droga un’altra persona è stata condannata a 1 anno e 8 mesi con rito abbreviato ed è stata eseguita un’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti 2 uomini su richiesta del GIP del Tribunale di Roma. Sequestrati più di 8 kg di droga ed oltre 27.000 euro.

Prosegue senza sosta l’attività della Polizia di Stato per la prevenzione e la repressione dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di indagini, gli uomini della Squadra Investigativa del commissariato San Lorenzo, hanno individuato e arrestato una 23enne italiana che svolgeva l’illecita attività di spaccio di sostanza stupefacente all’interno di un appartamento che aveva in uso ad Ostia. All’interno dello stesso sono stati trovati e sequestrati quasi mezzo kg di cocaina ed oltre 5 kg di Hashish. L’arresto è stato convalidato ed è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Nei giorni scorsi gli investigatori del IX Distretto di P.S. “Esposizione“, a seguito di un’attenta indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti di due uomini originari dei castelli romani, rispettivamente di 25 e 20 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nello specifico, gli agenti del IX Distretto, nelle settimane passate, erano intervenuti in località Pavona a seguito di segnalazione del ritrovamento di un borsone contenente più di 1 kg di droga e circa 25.000 euro, più altro materiale sospetto, posto all’interno del sottoscala di un condominio. Dagli elementi raccolti dalla polizia scientifica e dal lavoro di indagine dei poliziotti del commissariato di viale Asia si è potuto risalire ai due giovani proprietari, sospettati di aver dato vita ad una fiorente attività di spaccio.

Gli agenti del commissariato Flaminio Nuovo hanno arrestato 2 uomini di 38 e 34 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Durante un servizio volto alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti i due sono stati fermati a bordo di un’autovettura e, a seguito di perquisizione, sono stati rinvenuti un involucro in cellophane trasparente contenente 100 gr di sostanza stupefacente del tipo cocaina e 725 euro in contanti. Nei confronti dei due uomini è stata applicata la misura degli arresti domiciliari.

I poliziotti del commissariato Appio, sospettando la presenza di un’attività di spaccio di stupefacenti all’interno di un appartamento di un 24enne italiano, hanno deciso di eseguire una perquisizione domiciliare nonostante la ferma opposizione dell’uomo, che ha anche minacciato gli agenti con un coltello. All’interno dell’appartamento sono stati trovati 85 grammi di hashish e 17 grammi di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi. L’uomo è stato arrestato e, a seguito di convalida, è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla P.G.

Gli investigatori del commissariato Vescovio, mentre transitavano su via di villa Chigi, hanno notato un ragazzo che, sul suo scooter, sostava con fare sospetto all’ingresso del liceo di zona. Fermato poco dopo, il ragazzo ha volontariamente confessato di essere in possesso di un diverso quantitativo di droga, oltre 300 grammi tra hashish e marjiuana, e 1200 euro di dubbia provenienza. Il 35enne italiano è stato così arrestato e, a seguito di convalida, sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

I poliziotti del commissariato Primavalle hanno arrestato un’italiana di 54 anni poiché, a seguito di perquisizione domiciliare effettuata presso la sua abitazione, sono stati rinvenuti oltre 750 grammi di cocaina. Il processo, tenutosi con rito abbreviato, si è chiuso con una sentenza di condanna a 1 anno e 8 mesi.

Ad ogni modo, tutti gli indagati che rientrano nella fase del procedimento delle indagini preliminari sono da ritenere presunti innocenti, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.