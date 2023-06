Stava tranquillamente passeggiando in via Leonardo Murialdo, quando all’improvviso si è ritrovata un serpente sulla nuca. Stando a diverse testate giornalistiche, questo quanto sarebbe accaduto nel corso di martedì 13 giugno, ad Albano Laziale.

Albano Laziale, serpente cade in testa a una donna

Una brutta avventura per una donna del posto, che avrebbe giustamente tentato di toglierselo di dosso e di lanciare l’allarme, anche perché non sapeva se il rettiel fosse pericoloso o meno, e dunque velenoso.

Stando alle prime ricostruzioni del caso, sul posto sarebbero poi intervenute le forze dell’Ordine, per procedere alla bonifica dell’area. Ancora non è chiara l’esatta dinamica di quanto avvenuto. Per ora l’ipotesi più probabile è che il serpente, lungo circa un metro e mezzo, si trovava all’interno di una palazzina abbandonata, e che sia caduto dalla finestra proprio in quel preciso istante.

Foto di repertorio