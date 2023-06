Turista cade da una scogliera della Costiera Amalfitana: il video è choc

Un video terrificante ha catturato il momento in cui una giovane aveva deciso di tuffarsi da una parete rocciosa di circa dieci metri nelle acque della Costiera Amalfitana. Ma poi qualcosa è andato storto e la ragazza è scivolata sugli scogli ferendosi gravemente prima di finire in mare.

I testimoni hanno sentito urlare la donna quando è caduta da una scogliera e si è schiantata contro le rocce

La scena drammatica è stata casualmente ripresa da un turista australiano Kal Glanznig, che pochi istanti prima aveva evidenziato perché i turisti dovessero ottenere un’assicurazione di viaggio. “Nell’episodio di questa settimana sul perché dovresti fare l’assicurazione di viaggio, abbiamo un vecchio amico che non ha idea di cosa sia la temperatura dell’acqua”, si è sentito dire prima di urlare mentre lei ha iniziato a cadere… La donna, che si trovava in cima a una scogliera nel Fiordo di Furore in provincia di Salerno, in Italia, sembrava essere indecisa se fare il salto rischioso quando ha perso l’equilibrio”. La clip è stata condivisa con la didascalia: “Se solo le compagnie di assicurazione di viaggio offrissero una protezione extra per gli idioti”.

Gli spettatori erano mortificati dal fatto che la donna stesse persino contemplando il salto per farlo. “Ci sono stato… è un’acqua molto bassa”, ha scritto uno in un commento”. “La vecchia esitazione. Ti prenderà “, ha detto un altro”. Altri hanno notato che il punto era pieno di rocce e hanno convenuto che non era un luogo sicuro da cui saltare. Sono immagini molto forti che raccontano i momenti drammatici di venerdì 16 giugno, al mattino. La ragazza, in vacanza in una zona della Costiera Amalfitana molto amata dai turisti, era con in compagnia di un uomo. Nel filmato si vede la giovane sulla sommità della scogliera insieme a una persona. A un certo punto il tuffo da una decina di metri. La donna ha come una indecisione nel momento in cui si getta in acqua. Questo provoca una caduta scomposta che la fa finire sugli scogli: due gli impatti contro le rocce.

Poi, ferita, finisce in mare. A quel punto il video, evidentemente una “storia” di Instagram, si interrompe. Subito i presenti hanno lanciato l’allarme. La donna è stata recuperata dopo circa un’ora attraverso le scale fino all’ambulanza. Ha ricevuto le prime cure, quindi il trasferimento all’ospedale. Un incidente, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che ripropone il tema della sicurezza in mare: mai essere imprudenti, evitare tuffi in zone pericolose, questo il messaggio che lo “Sportello dei Diritti” vuole diffondere. Il video è stato visto in poche ore da più di 30.000 persone che hanno postato quasi 500 commenti.

Ecco di seguito il link delle drammatiche immagini dell’incidente

https://www.itemfix.com/v?t=8iro22&jd=1