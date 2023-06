MA Supermercati cerca personale a Roma: stipendi da 1.200 euro

Come viene riportato daLavoro Facile, MA Supermercati, una delle 13 insegne del gruppo Gros che opera da oltre 15 anni nella distribuzione e vendita di prodotti food e non food, ricerca 14 figure professionali da inserire nei negozi di Roma in via Acilia 171, via Carlo Sigonio 53 e via Palmiro Togliatti 234.

MA Supermercati cerca personale a Roma

I profili di cui c’è bisogno sono: 3 addetti cassa, 2 addetti al reparto macelleria, 3 addetti al reparto pescheria, 3 repartisti e 3 addetti al magazzino. In base al ruolo il personale dovrà: accogliere e assistere la clientela, gestire i vari metodi di pagamento, allestire e rifornire il banco di competenza, caricare e scaricare la merce.

Requisiti comuni: diploma, patente B, essere automuniti, disponibilità part-time o full-time su turni dal lunedì alla domenica.

Le condizioni offerte sono: contratto a tempo determinato della durata di un anno, retribuzione di 1.050/1.200 euro al mese, possibilità di contratto a tempo indeterminato al termine dei 12 mesi.

Per candidarsi inviare Cv con autorizzazione ai dati personali entro il 25 giugno a personaledoma@gmail.com (nell’oggetto del messaggio specificare la posizione di interesse).