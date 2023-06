Alle ore 02:00 circa di questa notte, i Vigili del Fuoco del Comando di Roma, sono intervenuti con due squadre, un’autobotte e un’autoscala in Via Fosso dell’Osa per l’incendio di un’attività commerciale.

Le fiamme hanno interessato un Bar Pasticceria ubicato sotto una palazzina di tre piani. Nessuna persona è rimasta coinvolta, non ci sono stati danni strutturali.

Sul posto Polizia di Stato e 118.