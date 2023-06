Piglio, ma anche Paliano e parte della Ciociaria piange per la scomparsa di un 18enne. Il ragazzo era riuscito a farsi benvolere da diverse persone, che in questi istanti stanno piangendo per la sua scomparsa.

Piglio piange per la morte di un 18enne: le esequie si terranno il 17 giugno

Le esequie si terranno alle ore 11 della giornata di domani, sabato 17 giugno 2023, presso la chiesa di San Giovanni Battista in via Prenestina, come riportato da Anagnia. Una tragedia che ha sconvolto la comunità, soprattutto per la giovane età del ragazzo.

Ci associamo al dolore dei familiari e amici del giovane e ai tanti amici e conoscenti che in queste ore stanno inviando messaggi di cordoglio sui social network.