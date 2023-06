Ancora disagi per gli utenti di Libero e Virgilio. Le e-mail risultano ancora in manutenzione, come avvisa un messaggio. Di seguito, il comunicato dell’Associazione Codici:

La nota di Codici

Sono ore difficili per chi ha una casella e-mail con Libero o Virgilio. Da diverse ore il servizio di posta elettronica non funziona. Le segnalazioni dei disservizi sono in aumento e l’associazione Codici si è attivata per tutelare gli utenti, per i quali chiede un indennizzo.

“I disagi sono notevoli – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e non bisogna sottovalutare il fatto che finora non sono state fornite informazioni adeguate agli utenti. C’è chi teme di aver perso le proprie e-mail e non è un dettaglio. Molte comunicazioni importanti, infatti, ormai avvengono tramite posta elettronica, senza dimenticare chi la usa per lavoro. Ci auguriamo che arrivino presto chiarimenti dalla società Italia Online, che gestisce i due servizi, sulle cause del blackout e sui tempi previsti per il ritorno alla normalità. Visti i gravi disagi provocati, riteniamo inoltre doveroso predisporre un indennizzo per gli utenti”.

Gli utenti che hanno una casella di posta elettronica con Libero o Virgilio e stanno riscontrando problemi ad accedervi possono fare una segnalazione all’associazione Codici telefonando al numero 065571996 o inviando un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

Di seguito, invece, la nota che informa del disagio:

La nota riguardante gli utenti Virgilio

Nella notte tra il 13 e il 14 giugno si è svolto un intervento programmato di manutenzione evolutiva di Virgilio Mail, riguardante le caselle di posta e i servizi ad esse collegati.

L’intervento ha richiesto più tempo del previsto e il servizio è stato gradualmente riattivato in tarda mattinata, mentre nel primo pomeriggio tutti gli utenti hanno potuto tornare ad accedere alle proprie caselle di posta nelle loro piene funzionalità.

Purtroppo nelle ultime ore si sono presentate instabilità all’infrastruttura e-mail, che ci costringono a una sospensione temporanea del servizio.

I nostri tecnici stanno lavorando 24 ore su 24 per riportare il servizio alla consueta piena funzionalità nel minimo tempo possibile. Terremo aggiornati i nostri utenti in tempo reale attraverso tutti i nostri canali digitali.

Ringraziamo per la pazienza e ci scusiamo per il disagio arrecato. Per ulteriori informazioni, i nostri utenti possono fare riferimento al numero 02-83 90 55 21 attivo dalle 8:00 alle 22:00 oppure contattarci tramite il sito Virgilio Aiuto: https://aiuto.virgilio.it

La nota riguardante gli utenti Libero

I precedenti

Ricordiamo che già a inizio anno c’erano stati problemi con le utenze, risoltisi dopo qualche giorno. Per scusarsi, l’azienda che ne detiene la proprietà ha anche aumentato i gb a disposizione dei consumatori.

Stavolta, come andrà a finire?