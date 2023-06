Roma Termini. La Polizia di Stato rintraccia e arresta, a distanza di pochi giorni, due soggetti gravemente indiziati del reato di evasione, in due diverse circostanze.

Ancora un arresto per evasione da parte della Polizia di Stato, conseguito anche grazie al rafforzamento dei servizi quotidiani di controllo del territorio nell’area della Stazione Ferroviaria Roma Termini, così come predisposto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura, in linea con le direttive emanate dal Ministro dell’Interno. Nel corso della notte, nei pressi della stazione Termini è stato arrestato un cittadino nigeriano 27enne, già latitante, gravemente indiziato del reato di rapina.

L’uomo, vistosi in trappola dopo essere stato individuato in Piazza dei Cinquecento da due pattuglie del Reparto Volanti e del commissariato Viminale, impegnate in controllo straordinario della zona, si è dato precipitosamente alla fuga verso via Manin. È quindi partito l’inseguimento, conclusosi solo nei pressi di via Napoli dove gli agenti sono riusciti a bloccare l’uomo che, in un estremo tentativo di resistenza, ha provato a liberarsi sferrando gomitate agli agenti.

Si sottolinea come, sempre grazie all’aumento dei controlli intorno alla stazione, nei giorni scorsi era già stato fermato ed arrestato dagli agenti di via Farini un altro cittadino di origini egiziane, precedentemente evaso dalla struttura penitenziaria di Latina.

Ad ogni modo l’indagato è da ritenere presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Foto di repertorio