San Giorgio a Liri, 32enne condannato a 2 anni e 4 mesi per droga

A San Giorgio a Liri, in provincia di Frosinone, è stato arrestato un 32enne che deve espiare una pena di anni 2 e mesi 4 per reati in materia stupefacenti.

I reati

Nei giorni scorsi i Carabinieri di San Giorgio a Liri (Fr) hanno proceduto all’arresto di un 32enne, con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio ed inerenti gli stupefacenti, in esecuzione all’ordine di carcerazione per espiazione pena emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma.

L’arresto

I militari, rintracciata la persona nel comune di San Giorgio a Liri, hanno dato esecuzione al provvedimento di espiazione pena, dovendo l’arrestato scontare la pena di anni 2, mesi 4 e giorni 10 di reclusione, essendo stato condanno per reati in materia di stupefacenti, commessi in San Giorgio a Liri (Fr) nell’anno 2019. Inoltre il condannato dovrà pagare una multa 60.200 euro.

Al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa Circondariale di Cassino per l’espiazione della pena, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.