Circuito Lavoro ci segnala le posizioni aperte in Mc Donald’s a giugno 2023. Il colosso della ristorazione fast food sta cercando nuovo personale in tutta Italia. Siete interessati a questo annuncio di lavoro? Allora leggete di seguito per avere tutte le informazioni utili per poter avviare la candidatura.

Figure ricercate in Mc Donald’s

Addetti alla ristorazione ma anche restaurant manager. Le posizioni aperte in Mc Donald’s a giugno 2023 sono numerose, ve ne elenchiamo alcune di seguito invitandovi poi a consultare il sito ufficiale nella pagina dedicata al “Lavora con noi”.

ADDETTI ALLA RISTORAZIONE

Requisiti: ottime dote relazionali, disponibilità lavorativa durante weekend e festivi e diploma. Inoltre è necessario avere il domicilio nella sede di lavoro

Sedi: province di Milano, Brescia, Bergamo, Mantova, Varese, Pavia, Monzia-Brianza, Venezia, Vicenza, Novara, Alessandria, Vercelli, Piacenza, Bologna, Imola, Reggio Emilia, Ferrara, Rimini, Arezzo, Firenze, Roma, Frosinone, Latina, Napoli, Caserta, Pescara e Bari

RESTAURANT MANAGER

Requisiti: esperienza nel settore, essere automuniti (o motomuniti), avere forti doti relazionali e di leadership ed essere diplomati. Si richiede anche flessibilità oraria, con disponibilità a lavorare nei weekend e nei giorni festivi, ma anche a partecipare a piccole trasferte per training e formazione

Sedi: Pordenone, Mestre, Firenze, Roma, L’Aquila e Avezzano

HOSTESS E STEWARD

Requisiti: diploma, essere domiciliato nella sede lavorativa

Sedi: Milano Rho, Marcon, Milano e Brembate

Come candidarsi

Dal sito ufficiale servirà selezionare la posizione di interesse e compilare l’apposito form online.