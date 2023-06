Anguillara Sabazia, droga in auto e in casa: arrestati due uomini

I Carabinieri della Stazione di Anguillara Sabazia hanno arrestato due uomini gravemente indiziati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I controlli dei Carabinieri di Anguillara Sabazia

I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio nel centro cittadino, hanno notato uno dei due uomini, entrambi già noti, allontanarsi dall’abitazione dell’altro a bordo di un’autovettura.

Dopo avere imposto l’alt all’auto, i Carabinieri hanno deciso di procedere con una perquisizione personale e veicolare, al termine della quale hanno rinvenuto 8 grammi circa di hashish e 12 di marijuana; i militari hanno quindi deciso di estendere la perquisizione sia presso l’abitazione del fermato, sia presso quella da cui l’avevano visto uscire. L’esito delle perquisizioni ha portato ai Carabinieri di rinvenire in totale: circa 109 grammi di hashish, 30 g di marijuana, circa 5 g di MD, 15 vasi in cui erano già stati piantati semi di canapa indiana e svariati quantitativi di erbe e funghi, secchi e sotto vuoto, che saranno oggetto di analisi scientifiche più approfondite, per verificarne l’eventuale potenziale stupefacente.

Al termine delle operazioni gli arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa di giudizio con rito direttissimo, all’esito del quale ai due è stato comminato dall’Autorità Giudiziaria di Civitavecchia l’obbligo di firma.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Foto di repertorio