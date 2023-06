Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri, 14 giugno 2023, a Sora: una donna di circa 50 anni è morta dopo essere precipitata dal quinto piano di un palazzo in pieno centro cittadino.

Sora, precipita dal quinto piano di un palazzo: morta una donna

Stando ad una prima ricostruzione della vicenda, una donna è deceduta dopo essere precipitata dal quinto piano di un palazzo in via Cavour, a Sora.

Per la donna, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sul posto personale sanitario del 118 e le Forze dell’Ordine, che ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Dolore e cordoglio in città.

