San Basilio, Anzio e Nettuno: identificate oltre 700 persone

Nei giorni scorsi si è svolto un servizio ad alto impatto di controllo del territorio nel quartiere di San Basilio, coordinato dalla Questura di Roma, che ha visto impegnati oltre ai poliziotti del IV Distretto, 8 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, 1 unità moto-montata dell’U.P.G.S.P. e il Reparto Cinofili Antidroga.

Ecco tutti i dettagli

Il servizio, svolto ormai periodicamente, ha come obiettivo anche quello di incrementare la percezione di sicurezza nel quartiere e aumentare la fiducia dei cittadini della zona grazie alla presenza e alla maggiore visibilità sul territorio della Polizia di Stato. In particolare è stato attuato un mirato servizio di controllo a tutela della sicurezza delle grandi infrastrutture di trasporto urbano nella stazione della metropolitana Linea B “Rebibbia” e “Ponte Mammolo” e sono stati effettuati alcuni posti di controllo all’interno dei quartieri Tor Cervara, Settecamini, Case Rosse e Casal de’ Pazzi.

Nel corso delle attività di controllo sono state identificate 629 persone, 2 cittadini stranieri sono stati segnalati poiché trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo “hashish” detenuta per uso personale e 1 minore è stato denunciato in stato di libertà poiché trovato in possesso di 13,90 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”.

Sono stati controllati 33 veicoli e sono state contestate 3 violazioni al Codice della strada.

Durante il servizio è stata effettuata un’ispezione amministrativa di un’attività di Videolottery in via Tiburtina, dove è stata riscontrata l’accensione degli apparecchi da gioco con vincita in denaro durante l’orario di sospensione del funzionamento, in violazione dell’ordinanza sindacale. Per tale inosservanza è stata contestata al titolare dell’attività la sanzione amministrativa di carattere pecuniario di 150,00 euro.

Anche i poliziotti del commissariato “Anzio Nettuno”, nella serata di venerdì, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato il litorale dei comuni di Anzio e Nettuno per contrastare la commissione di reati predatori ed infrenare il fenomeno dell’abuso di alcool ed il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Per tale attività, oltre agli uomini del commissariato Anzio Nettuno, sono state impiegate 2 pattuglie della Polizia Stradale di Roma, unitamente agli uomini della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri.

All’esito del servizio sono state controllate 75 persone, verificati 40 veicoli e sono state contestate 7 violazioni al Codice della strada. Sono, invece, 10 le attività commerciali ispezionate e 1 persona è stata denunciata perché trovata in possesso di 65,2 grammi di hashish rinvenuti e sottoposti a sequestro, scovati grazie alla collaborazione del cane dell’ unità cinofila “Odina” .

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.