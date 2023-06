Valmontone, sospensione idrica domani 14 giugno

Di seguito, tutte le info dal sito Acea

Info e dettagli

Si comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, mercoledì 14 giugno dalle ore 08:00 alle ore 20:00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Valmontone. In particolare, le zone interessate sono le seguenti:

piazza Europa, via Cavour, via E. Latini, Colle Piscarello, via Gramsci, via Colle Fontana Vecchia, via della Pace, via dei Pini, via dei Castagni, via Colle delle Pastene, via Vallerano, via Colle San Donato, via Colle Siciliano, via Colle Santo Giudico, via Vallerano, via della Valletta, Colle Casette, Colle Petrella, Valle San Paolo via Aldo Moro, via Pozzaga, località Case Sparse, località Colle Belvedere, vie limitrofe.

Un servizio di rifornimento con autobotte sarà disponibile presso:

Valmontone Hospital – via dei Lecci, Scuola dell’Infanzia San Giudico – via Colle Santo Giudico, 126

Scuola dell’infanzia Padre Pio – via Antonio Gramsci, 89°

Scuola primaria Padre Pio – piazza Europa

Colle Belvedere angolo via dei Tigli

Via Artena angolo Colle San Donato.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per il disagio.

