È morto a Roma l’attore Francesco Nuti: aveva 68 anni ed era malato da tempo. La data e il luogo delle esequie saranno rese note nelle prossime ore.

Muore uno dei volti più popolari e amati del cinema e dello spettacolo italiano

Francesco Nuti può essere considerato uno degli attori, sceneggiatori e registi più forti del cinema italiano. Nei suoi lavori ha raccontato di sé e di un mondo che ha voluto mostrare fin dall’inizio con una leggerezza tale da aver conquistato il box office per tutti gli anni ’80. Nuti ha infatti interpretato commedie brillanti che hanno avuto un successo enorme.

Una lunga carriera

La carriera di Nuti inizia alla fine degli anni Settanta con il cabaret dei Giancattivi – con Athina Cenci e Alessandro Benvenuti – e con l’approdo al cinema e una serie di film di successo, come Madonna che silenzio c’è stasera dell’82, e Io, Chiara e lo Scuro con il quale Nuti ha vinto un David di Donatello, il Nastro d’argento come migliore attore protagonista e il Globo d’oro come Miglior attore rivelazione.

Alla metà degli anni Ottanta esordisce nella regia con Casablanca, Casablanca (1985) con il quale vince il secondo David come migliore attore e il premio come miglior regista esordiente al Festival internazionale del cinema di San Sebastián. Poi seguono film come Tutta colpa del paradiso (1985), Stregati (1986), Caruso Pascoski di padre polacco (1988), Willy Signori e vengo da lontano (1989), Donne con le gonne (1991). Tutti film che incontrano un grande favore del pubblico, fino a OcchioPinocchio, del 1994, che invece si rivela un flop.

Nuti ci riprova con Il signor Quindicipalle, Io amo Andrea (2000) e Caruso, zero in condotta (2001) ma all’attività professionale corrisponde una vita privata piena di difficoltà.

La caduta dell’artista

Nel 2006 un incidente domestico gli procura un trauma cranico, Nuti viene ricoverato d’urgenza a Roma, entra in coma, poi una lunga e complessa riabilitazione. L’ultima apparizione in televisione è del gennaio 2011, quando Nuti appare in video durante “Stasera che sera”, varietà condotto da Barbara D’Urso. Nel 2016 un’altra caduta, un altro ricovero, questa volta a Firenze. Infine il ricovero nella capitale, in una clinica specializzata, dove ha vissuto fino ad oggi perché, come ha spiegato la figlia due anni fa a Domenica In, aveva bisogno di assistenza continua.

Descrizione foto: Francesco Nuti (Prato, 17 maggio 1955) ospite del Giffoni Film Festival 28 luglio – 5 agosto 1990.

Fonte: http://www.giffoniff.it/pageview2.php?i=2314&sl=1

Data: 1990

Autore: sconosciuto

Detentore del copyright: Giffoni Film Festival