Che tempo farà nelle città e nelle province di Roma e Frosinone in questo nuovo inizio settimana? Ecco le previsioni meteo per le giornate di lunedì 12 e martedì 13 giugno 2023.

Previsioni meteo a Roma e provincia 12-13 giugno 2023

Lunedì: cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3593m.

Martedì: cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, prevista pioggia fino a 3 mm. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3397m.

Previsioni meteo a Frosinone e provincia 12-13 giugno 2023

Lunedì: piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, con acqua fino a 12mm. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3486m

Martedì: tempo fotocopia di lunedì con piogge leggermente più deboli che dovrebbero sfiorare i 4mm. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3519m.