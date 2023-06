Cooperativa sociale onlus ricerca 20 addetti all’assistenza di persone che si trovano in condizione di parziale o totale non autosufficienza (fisica e/o psichica) da inserire con varie tipologie contrattuali presso residenze private in zona Fonte Nuova (RM).

I dettagli dell’offerta di lavoro

POSIZIONE VACANTE

Numero posti: 20

Qualifica professionale: Addetti all’assistenza personale. Il numero posti disponibili è indicativo e può

variare CP Istat 2011 5.4.4.3.0

Mansioni: Operatori assistenza personale per compagnia e accompagnamento; aiuto nell’igiene personale; aiuto nell’igiene ambientale; preparazione e somministrazione pasti; prevenzione antinfortunistica domiciliare; interazione psico-sociale all’interno della famiglia e nel contesto esterno

REQUISITI

Esperienze lavorative: Indispensabile comprensione e padronanza lingua italiana livello sufficiente; preferibile esperienza pregressa nella mansione

Automunito: SI (PREFERIBILE)

Patente: PATENTE B (02) PREFERIBILE; ;

Lingua: ITALIANO A1 LIVELLO ELEMENTARE INDISPENSABILE

CONDIZIONI PROPOSTE

Tipo di contratto: NON DEFINITO – Vari contratti offerti – da valutare in sede di colloquio

Orario:Da valutare in sede di colloquio

Sede/Sedi di lavoro: Fonte Nuova

Zona: Il lavoro si svolgerà presso la residenza privata degli assistiti sul territorio di Fonte Nuova e zone limitrofe

Invitiamo chi fosse interessato alla mansione indicata a inviare entro e non oltre il 30/06/2023 (indicando nell’oggetto della mail il riferimento ID dell’annuncio e nominando i file allegati con il nome e cognome del candidato) al seguente indirizzo e-mail: info@agapecoop.it i seguenti documenti a pena di esclusione:

1. un Curriculum Vitae dettagliato, possibilmente in format Europass con estensione .doc o .pdf, firmato e con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il Dlgs. n. 196/2003 così

come innovato dal regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Si precisa che la presente offerta sarà gestita direttamente dall’azienda, senza preselezione del Centro per l’Impiego; pertanto, le candidature andranno inviate direttamente all’indirizzo di posta elettronica aziendale sopra indicato.