Toni Collette a Sermoneta: il viaggio dell’attrice australiana in Italia

L’attrice australiana Toni Collette è a Sermoneta. In questo periodo è in Italia, un po’ per lavoro e un po’ per vacanza. Dopo essere stata presente qualche giorno fa al Cinema Troisi di Trastevere (insieme al regista Ari Aster e i fratelli D’Innocenzo), ha scelto di svagarsi e restare ancora nel nostro Paese.

Nei giorni scorsi ha visitato l’Abbazia di Valvisciolo e poi Sermoneta. Sul suo profilo Instagram ha postato diverse immagini della sua avventura, come potete vedere qui:

Il viaggio dell’attrice Toni Collette in Italia prosegue. Di certo, ha scelto per adesso zone poco scontate e comunque bellissime.

