“Questo mondo non mi renderà cattivo”: 5000 persone alla prima della nuova serie di Zerocalcare

Ieri, giovedì 8 giugno, 5.000 persone hanno assistito all’anteprima dei primi 2 episodi della nuova serie Netflix Questo mondo non mi renderà cattivo, disponibile da oggi su Netflix, e al concerto di Giancane, autore della sigla della serie.

Per il lancio dello show, la location ha visto i suoi spazi trasformarsi in QUESTO POSTO NON MI RENDERÀ CATTIVO: un’immersione nell’universo di Zerocalcare con uno sguardo ironico alla vita di tutti i giorni, proponendo dal 9 al 10 giugno delle attrattive come “Il Labirinto Esistenziale”, “Il Gabinetto degli Orrori del Dottor Calcare” o “Pesca le Ansie”.

Oltre allo stesso Zerocalcare, tra gli ospiti che hanno partecipato alla serata Daniela Collu, Michela De Rossi, Pilar Fogliati, Michela Giraud, Lia Grieco, Alberto Malanchino, Giordana Marengo, Federica Sabatini e Ludovico Tersigni.

QUESTO POSTO NON MI RENDERÀ CATTIVO sarà ad ingresso libero e gratuito fino al raggiungimento della capienza massima della location e resterà aperto entrambi i giorni dalle 13:00 all’1:00. Ad ogni visitatore verrà consegnato il “Brevetto di resistenza agli accolli” funzionale a collezionare un timbro ogni volta che si conclude un’attrazione, e dopo il terzo timbro ciascuno avrà diritto al ritiro di un gadget.

La serie Questo mondo non mi renderà cattivo è disponibile su Netflix da oggi 9 giugno.