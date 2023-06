Il Lotto premia il Lazio: come riporta Agipronews, a Roma sono stati vinti 23.750 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 506 milioni dall’inizio dell’anno.

La dea bendata arriva nel Lazio: vinto 23.750 euro a Roma

La notizia, riportata direttamente da Agipronews, portale telematico che si occupa del mondo dei giochi a pronostico e delle scommesse, sottolinea come a Roma, al gioco del Lotto, siano stati vinti ben 23.750 euro. Una somma cospicua per un fortunato vincitore.

I più sinceri auguri dalla redazione.