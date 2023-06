Si cercano assistenti di volo, piloti, comandanti e membri dell’equipaggio. Lo segnala Circuito Lavoro.

Assunzioni Ita Airways: 2.400 nuovi posti entro il 2027 grazie a un accordo di investimento con Lufthansa siglato dal Ministero dell’Economia. Insomma la compagnia aerea di bandiera che ha sostituito Alitalia potrà garantire nuova occupazione da qui ai prossimi 4 anni.

Cosa sapere sull’accordo con Lufthansa

I nuovi posti di lavoro saranno dunque creati nei prossimi 4 anni e includeranno diversi profili. L’obiettivo è quello di puntare a 2.400 nuove assunzioni Ita Airways. Per raggiungere l’obiettivo il Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, ha di recente incontrato il Ceo di Deutsche Lufthansa, Carsten Spohr, per confermare l’accordo che consentirà al Gruppo tedesco di rilevare una quota di minoranza di Ita Airways. Questo avrà dunque importanti ripercussioni sul futuro di Ita Airways che vedrà crescere il suo organico in modo importante.

Figure richieste

A grandi linee, possiamo dire che saranno 1.200 i posti di lavoro in Ita Airways che saranno creati entro il 2027 e che si andranno di fatto ad aggiungere agli altri 1.200 che la compagnia aerea sta attualmente reclutando. Ma quali saranno le figure richieste? Assistenti di volo, piloti, comandanti e membri dell’equipaggio di sicuro ma ci saranno anche assunzioni per personale senza esperienza.

Come candidarsi

Ma come potersi candidare per le assunzioni in Ita Airways? Gli interessati potranno visitare il profilo Linkedin dell’azienda e consultare tutte le offerte di lavoro, quindi inviare il curriculum.