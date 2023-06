Era già arrivato a Sanremo e ora arriva anche da Fiorello. Stiamo parlando di Jacopo Carlini, pianista e tastierista nato e vissuto a Colleferro, formatosi al conservatorio di Frosinone e che adesso vive a Roma. Proprio vicino alla famosa via Asiago, dove ogni mattina ha luogo il programma Viva Rai 2.

Jacopo Carlini, il tastierista di Colleferro dopo Sanremo e Ultimo arriva anche a Viva Rai 2

Jacopo Carlini è nato a Colleferro, dove ha frequentato anche le scuole in adolescenza. In seguito, ha forgiato la sua arte presso il conservatorio di musica Licinio Refice di Frosinone. Da allora tanta gavetta, ma anche tante soddisfazioni. Vista la sua giovane età, ha già avuto il merito di esibirsi al Festival di Sanremo, a supporto dei cantanti, ma anche nei vari tour negli stadi italiani del cantante di Tor Bella Monaca, Ultimo.

Non solo, Carlini è da poco tornato a Roma dopo essere stato in tour in giro per l’Italia assieme a Biagio Antonacci.

Per vedere (o rivedere) la partecipazione di Jacopo Carlini a Viva Rai 2, clicca qui. Clicca invece qui per rivedere l’episodio completo, andato in onda il 5 giugno 2023.

Ci auguriamo di vederlo ancora in giro per molto tempo, per continuare ad avere il piacere di ascoltare la sua musica.