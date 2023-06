Ciampino, auto in fiamme a Morena: interviene la Polizia Locale

Auto in fiamme a Ciampino, i complimenti della Sindaca alla Polizia locale per l’intervento svolto

Domato con prontezza l’incendio di un’automobile che ieri ha preso fuoco a Ciampino. Tempestivo l’intervento dei nostri agenti della Polizia locale che hanno messo in sicurezza l’area tutelando così la cittadinanza dai possibili rischi.

La Sindaca Emanuela Colella ringrazia a nome dell’Amministrazione comunale tutta il Corpo di Polizia locale guidato dal Comandante Roberto Antonelli: “Ringrazio tutte le forze dell’ordine coinvolte; in particolare, la nostra Polizia locale per la puntuale ed efficace operazione di tutela della sicurezza pubblica ed il Comandante Roberto Antonelli, sempre impegnato in prima linea”.