Colleferro, si avvicinano ad un uomo e gli rubano il Rolex

La notizia viene riporta direttamente da Il Messaggero. Venerdì scorso, a Colleferro, un uomo sarebbe stato derubato del suo Rolex.

Rubano il Rolex ad un uomo e poi scappano a folle velocità

Il noto quotidiano Il Messaggero riporta come venerdì scorso, lungo viale 2 Giugno, a Colleferro, un uomo sarebbe stato avvicinato da alcune persone che, con scaltrezza, gli avrebbero sottratto il Rolex dal polso per poi entrare di corsa in una macchina e scappare a folle velocità.

Sul posto sarebbero sopraggiunte le Forze dell’Ordine che, da giorni, starebbero visionando le telecamere di videosorveglianza dei locali vicini per cercare di rintracciare i responsabili.

Secondo quanto riferito da Il Corriere della Città, potrebbe trattarsi di una banda dedita proprio ai furti di orologi costosi.