Dramma a Monterotondo: è morta la consigliera Amorello. Aveva 29 anni

Dramma a Monterotondo dove è venuta a mancare improvvisamente la giovanissima consigliera comunale Simona Amorello. Aveva 29 anni.

Le parole del Sindaco di Monterotondo

“Sconvolto e profondamente addolorato, fatico a trovare le parole per esprimere la mia vicinanza a Salvatore, a Margherita, a Paolo per la scomparsa di Simona Amorello, amica, consigliera comunale e VicePresidente del Consiglio Comunale. È un giorno tristissimo per la comunità democratica, per quella cittadina, per le Istituzioni di Monterotondo. Dire che Simona mancherà a tutte e a tutti noi è banale e non rende minimamente l’idea di quanto sia sconvolgente l’addio che sono, che siamo costretti a darle… Un abbraccio commosso ai suoi cari e un bacio al cielo”.

Le parole del Sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna

Questo da parte di Città Metropolitana: Siamo affranti dalla prematura scomparsa di Simona Amorello, vice presidente de consiglio comunale di Monterotondo. Un dolore immenso per la famiglia alla quale rivolgiamo il nostro più sentito cordoglio, alla sua comunità che ha apprezzato in questi anni il suo impegno e la sua dedizione. A tutta la città di Monterotondo al Sindaco Riccardo Varone, all’amministrazione e alla collettività politica, la nostra vicinanza in questo momento di sconforto