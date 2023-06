Che tempo farà nelle città e nelle province di Roma e Frosinone per questa nuova settimana? Ecco le previsioni meteo per le giornate di lunedì e martedì, rispettivamente 5 e 6 giugno 2023.

Previsioni meteo in provincia di Roma 5-6 giugno 2023

Lunedì: giornata con tempo variabile. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3164m.

Martedì: giornata in prevalenza poco nuvolosa. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3146m.

Previsioni meteo in provincia di Frosinone 5-6 giugno 2023

Lunedì: nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità. Prevista pioggia per un massimo di 0.2 mm. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3304m.

Martedì: cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3217m.