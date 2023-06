Ferrovie dello Stato assume: posizioni aperte a giugno 2023

Posizioni aperte in Ferrovie dello Stato

Ecco alcune delle figure ricercate:

Innovation & Technical Poc

Requisiti: Laurea magistrale in area scientifica e/o economica. Costituisce titolo preferenziale il conseguimento di un master o una specializzazione post lauream e/o Certificazioni in materie attinenti al ruolo. E’ gradita esperienza in ruoli affini con elevato o intermedio livello di seniority, ottime competenze per la pianificazione dei test e della convalida. Buona conoscenza dei protocolli industriali e delle relative procedure, ottima conoscenza della lingua inglese. Costituirà titolo preferenziale aver maturato esperienze nell’applicazione di metodologie di sviluppo Agile (Scrum, Kanban) e la conoscenza fluente di una seconda lingua (Spagnolo, Francese, Tedesco)

Program Manager

Requisiti: Laurea magistrale in Ingegneria e/o Economica. Costituisce titolo preferenziale il conseguimento di un master o una specializzazione post lauream e/o Certificazioni in materie attinenti al ruolo. E’ gradita esperienza in ruoli affini con intermedio o elevato livello di seniority. Conoscenza delle principali piattaforme tecnologiche; ottima conoscenza della lingua inglese. Costituirà titolo preferenziale l’iscrizione all’albo professionale degli ingegneri, il possesso di certificazioni in PMI, PRINCE2 o altri standard di gestione progetti riconosciuti come standard internazionali e la conoscenza fluente di una seconda lingua (Spagnolo, Francese, Tedesco)

Vertical Solution Product Owner

Requisiti: Laurea magistrale in area scientifica o economic. Costituisce titolo preferenziale il conseguimento di un master o una specializzazione post lauream e/o Certificazioni in materie attinenti al ruolo. E’ gradita esperienza in ruoli affini con elevato o intermedio livello di seniority. Conoscenza delle principali piattaforme tecnologiche, ottima conoscenza della lingua inglese. Costituirà titolo preferenziale certificazioni in ambito ITIL e la conoscenza fluente di una seconda lingua (Spagnolo, Francese, Tedesco)

Come candidarsi

Ferrovie dello Stato assume ma come farsi avanti? Per candidarsi gli interessati dovranno selezionare la posizione aperta di interesse e utilizzare il bottone in fondo alla pagina che riporta la scritta “Candidati”.