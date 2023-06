I supermercati Pam-Panorama cercano personale a Roma

Come viene riportato da Lavoro Facile, il Gruppo Pam-Panorama organizza a Roma il 7 giugno (dalle ore 9,00 alle ore 18,00) un Recruiting Day finalizzato alla ricerca di giovani banconisti da inserire nei reparti gastronomia, macelleria, salumeria e panetteria/pizzeria.

Pam ricerca personale a Roma

Le selezioni si svolgeranno presso i supermercati in via Gino Frontali 14 (zona Boccea) e in via Mario Rigamonti 100 (all’interno del centro commerciale I Granai).

Per partecipare non è richiesta esperienza in quanto sono previsti dei percorsi formativi gratuiti specifici sulle tecniche di lavorazione e di vendita.

Ecco come fare per candidarsi

Per candidarsi inviare Cv a infojob@gruppopam.it (chi non possiede un indirizzo di posta elettronica può consegnare il Cv direttamente al negozio).