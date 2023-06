Il mare non finisce di stupire: un pescatore ha catturato a traina una rara ombrina dorata nel mare di Zhoushan, una città-prefettura nel Nord-Est del Zhejiang della Repubblica Popolare Cinese, del valore di diverse migliaia di euro. Si tratterebbe di un evento rarissimo. Il pesce del peso di 1,8 kg, ha il corpo ricoperto di squame dorate che luccicano alla luce del sole.

Questa rara cattura della pregiatissima ombrina dorata, ha suscitato applausi ed entusiasmo da parte degli altri pescatori a bordo della barca. Il pescatore avrebbe potuto vendere questa cattura per quasi 4.000 euro, ma ha deciso di offrirla ai suoi amici. Il video della cattura del rarissimo pesce che sarebbe stato pescato nella parte orientale della Cina, è diventato presto virale. Circolano già diverse foto e un filmato, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” dove si vede questa rarissima creatura mentre abitanti del luogo, affermano di aver pescato da anni, senza aver mai trovato un pesce del genere. A proposito di prezzi, il 14 gennaio 2022, un peschereccio nel villaggio di pescatori di Dongmen, città di Shipu, Xiangshan, Zhejiang ha catturato più di 2.000 chilogrammi di grosse corvine dorate in una rete nel Mar Cinese Orientale.

Questo lotto di grandi corvine gialle selvatiche è stato venduto al prezzo di 9,57 milioni di yuan la mattina del 16 gennaio! Si può dire che questa sia una ricchezza improvvisa! Si dice che sebbene la grande ombrina dorata sia deliziosa, in realtà prima non era così costosa. Negli anni ’50 e ’60, le grandi ombrine dorate costavano solo 14 centesimi al kg, e anche fino a 7 centesimi per chilo! Ecco il link delle immagini dell’eccezionale pescata: https://www.itemfix.com/v?t=1pwbnr