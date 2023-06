Roma. Furti, illegalità e degrado: i controlli nel centro storico della Capitale

Nelle ultime ore, il rafforzamento dei controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, con il supporto dei colleghi del Gruppo Tutela Salute, del Gruppo Tutela Lavoro e del Nucleo Cinofili Santa Maria di Galeria, mirati a prevenire e reprimere reati di natura predatoria e a contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità nel centro storico della Capitale, ha permesso di arrestare 6 persone e denunciarne altre 9.

Ecco cosa emerge dai controlli

Arrestate dai Carabinieri della Compagnia Roma Centro, due ragazze nomadi, sorprese a sottrarre il portafogli dalla borsa di una turista a bordo della metropolitana linea “A” presso la fermata Termini e una coppia di cittadini sudamericani, bloccati all’esterno di un ristorante in via del Lavatore, subito dopo aver asportato con destrezza una borsa di una turista che stava cenando ai tavolini esterni.

I Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante, invece, hanno arrestato due cittadini stranieri notati nel bel mezzo di una compravendita di uno smartphone che da accertamenti è risultato rubato lo scorso 27 maggio.

Le vittime di furto hanno tutte presentato regolare denuncia querela e gli arresti sono stati tutti convalidati dal Tribunale di Roma.

Nel corso di mirate verifiche presso le attività commerciali, i Carabinieri hanno poi sanzionato il gestore di un bar, per un totale di 1.000 euro, per la mancata esposizione delle informazioni sugli allergeni e per condizioni igienico sanitarie non conformi e il titolare di un ristorante, per un totale di 25.000 euro, per la mancanza di requisiti igienico-sanitari, per la mancata predisposizione del piano di controllo HACCP, per la mancata tracciabilità dei prodotti alimentari e per l’impiego di 5 lavoratori in nero, violazione che ha comportato anche la sospensione l’attività.

Sempre i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno poi denunciato:

un 19enne egiziano fermato per un controllo in via Giovanni Giolitti e trovato in possesso di un coltello;

5 cittadini senza fissa dimora per inosservanza al Dacur emesso dal Questore di Roma; un cittadino italiano e un cittadino romeno per inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Roma.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.