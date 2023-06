Trasporto aereo, USB: domenica 4 giugno sciopero nazionale di 24 ore

Di seguito, il comunicato stampa di USB Lavoro Privato sullo sciopero del trasporto aereo indetto per il prossimo 4 giugno.

Il comunicato stampa

USB Lavoro Privato ha indetto lo sciopero di tutto il personale dell’intero trasporto aereo e indotto per l’intera giornata del 04 giugno 2023 con le seguenti modalità:

Personale navigante, turnista e operativo sottoposto alla legge 146/90 dalle ore 00.00 alle ore 23.59 del 04 giugno. Saranno garantiti i voli con orario di decollo previsto nella fascia 7.00 -10.00 e 18.00-21.00 nonché gli ulteriori voli individuati da Enac.

Per il personale non turnista e non legato ai servizi individuati dalla legge 146/90: intero turno di lavoro.

Ricordiamo le motivazioni alla base di questo sciopero nazionale:

I lavoratori del trasporto aereo e indotto fanno propria la piattaforma di rivendicazioni salariali e di orario di lavoro promossa da USB: 300 euro di aumento sui tabellari, 10 euro di salario minimo, riduzione orario a 32 ore settimanali a parità di salario a partire dal rinnovo del contratto degli Handler, mai così lontano dai lavoratori dal quale USB è stato illegittimamente escluso.

Per un piano di emergenza di assunzioni in un settore che ha superato i livelli pre-pandemia e che parta se e senza ma dai bacini di persone licenziate -spesso sopra i 40 anni di età-, per sanare la piaga del precariato e per il riadeguamento dell’orario dei part time.

Per la riforma di sistema attesa da anni e mai arrivata che affronti il tema del di riequilibrio della catena del valore dentro gli aeroporti che smetta di arricchire solo le gestioni aeroportuali (depositarie di concessioni lucrose) e le low cost favore del fattore lavoro.

Contro i turni massacranti inventati per coprire un colossale sottorganico mentre migliaia di lavoratori vengono lasciati in NASPI, in CIGS e in solidarietà solo per aumentare i profitti delle imprese;

Contro la riduzione evidente della politica a tutela della salute e sicurezza nelle operazioni aeroportuali e l’aumento della “fatigue” nei turni dei naviganti.

ABBASSATE LE ARMI! ALZATE I SALARI!

RIPRENDIAMOCI IL NOSTRO SALARIO, IL NOSTRO LAVORO E IL NOSTRO SETTORE!

DECISI NELLA LOTTA PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI E PER IL FUTURO!

USB Lavoro Privato – Trasporto Aereo

