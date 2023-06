Tragedia in Piemonte dove in un cantiere autostradale è avvenuta un’esplosione. A perdere la vita è stato un giovane ciociaro, Stefano Marcoccia di Veroli (Frosinone), che da anni risiedeva a Sabaudia.

Secondo quanto riportato da TorinoToday, il giovane ciociaro ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi, 1 giugno 2023, a Pavone Canavese (Torino), in un incidente sul lavoro che si è verificato nel cantiere a ridosso dell’autostrada A5 Torino-Aosta.

L’incidente

L’uomo, 34 anni, sposato e con due figli, stava lavorando per conto di una ditta esterna quando è avvenuto l’incidente. A dare l’allarme sono stati i colleghi di lavoro ma per il 34enne non c’è stato niente da fare.

L’intervento delle Forze dell’Ordine

Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, i vigili del fuoco del distaccamento di Ivrea, che hanno messo in sicurezza l’area, i carabinieri della compagnia di Ivrea e gli ispettori dello Spresal dell’Asl To4, a cui competono le indagini sull’accaduto trattandosi di un incidente sul lavoro.

Foto: profilo Facebook Stefano Marcoccia