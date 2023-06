Palestrina arrestato 22enne per spaccio di metanfetamine

Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito che, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Palestrina, nel corso di un mirato servizio antidroga svolto nel centro storico di Palestrina, hanno arrestato un 22enne del posto poiché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il fermo e la perquisizione

I militari hanno controllato il giovane mentre passeggiava in strada ed insospettiti dall’atteggiamento poco collaborativo, hanno approfondito il controllo. La perquisizione personale sul posto ha portato al rinvenimento di una dose di hashish e circa 320 euro in contanti, motivo per cui i Carabinieri hanno esteso il controllo al domicilio del 22enne dove hanno rinvenuto e sequestrato 2 dosi di cocaina e circa 150 g di metanfetamina, oltre a bilancini di precisione e materiale utile per il confezionamento dello stupefacente.

Un sequestro di sostanza stupefacente del tipo metanfetamina non si registrava nella zona da diversi anni.

L’indagato è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari a diposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli.