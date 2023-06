San Basilio, poliziotta uccisa a colpi di pistola sotto casa

Nella mattinata di oggi, 1 giugno, una poliziotta è stata uccisa a colpi di pistola in via Rosario Nicolò, tra Torraccia e San Basilio, periferia Est di Roma.

Stando a quanto si apprende dal Messaggero, la donna sarebbe stata trovata morta nell’androne del palazzo dove viveva. L’aggressore sarebbe scappato subito.

L’arrivo delle Forze dell’Ordine

Gli agenti sono arrivati sul posto introno alle 11.20 di oggi, dopo una segnalazione arrivata per spari in strada. Secondo le prime ricostruzioni, a chiamare le forze dell’ordine sarebbe stata una vicina di casa, dopo aver sentito tre colpi di arma da fuoco e aver visto un uomo allontanarsi a bordo di un’autovettura bianca. Quando sono arrivati i sanitari del 118, la donna era già morta.

L’aggressore è stato trovato

Secondo quanto riportato dalla Questura di Roma, l’aggressore è fuggito a bordo di una macchina bianca per poi essere ritrovato poco dopo, senza vita, a neanche 200 metri di distanza dal luogo del delitto, in via Nino Tamassia, dopo essersi sparato. Si tratta di un collega della vittima. La pistola utilizzata dall’uomo è infatti un’arma in dotazione alla Polizia di Stato.

Entrambe le persone decedute erano due appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio presso l’Ispettorato di Pubblica Sicurezza “Camera dei Deputati”. Al momento si disconoscono le ragioni del gesto.

Saranno ora le Forze dell’Ordine a stabilire l’esatta dinamica del delitto.

Foto di repertorio