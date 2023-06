Si è svolto nella giornata di domenica 28 Maggio il 1º Memorial Marco Galuppi, in ricordo del Capo Squadra Esperto dei vigili del fuoco di Frosinone che è venuto a mancare un anno fa dopo aver lottato per anni contro una grave malattia.

Alatri, memorial Marco Galuppi: in ricordo del Capo Squadra Esperto dei Vigili del Fuoco di Frosinone

Il memorial è iniziato con una Santa Messa celebrata presso la chiesa Immacolata Concezione di Collelavena, contrada di Alatri, dove Marco Galuppi abitava con la sua famiglia.

In onore di Marco, che si è avvicinato al ciclismo nel suo percorso di cura, a seguire si è svolta una pedalata ecologica non agonistica di circa 35 km che ha raggiunto anche il distaccamento dei vigili del fuoco di Fiuggi, sua sede di servizio per tanti anni.

In presenza di familiari, colleghi e amici, presso la sede del distaccamento si è tenuto un minuto di raccoglimento ed è stata consegnata una targa ricordo al figlio del compianto Marco.

Il memorial si è concluso con un momento conviviale per tutti i partecipanti alla pedalata ecologica.

Sentita la partecipazione di tanti colleghi dei vigili del fuoco che porteranno sempre nel cuore il coraggio e l’umanità del caro Marco, doti che lo hanno contraddistinto sia negli anni di lodevole servizio che nella dura lotta contro la grave malattia.