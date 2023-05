I militari della Stazione di Ceprano, intervenuti in San Giovanni Incarico (FR) a seguito di un incidente stradale, hanno deferito, in stato di libertà, un 33enne di Pico (FR) per guida in stato di ebbrezza.

Guida in stato di ebbrezza

L’uomo, alla guida della propria autovettura, essendo rimasto coinvolto in un incidente stradale, veniva sottoposto ad accertamenti alcolemici, che evidenziavano come, lo stesso, avesse un tasso superiore ai valori consentiti dalla norma. Sempre nel medesimo incidente, veniva segnalato, al Prefetto di Frosinone, un 24enne del luogo conducente del secondo veicolo coinvolto, trovato anch’egli positivo al test alcolemico, ma con valori al di sotto di quelli previsti per la sanzione penale ma che, però, consentono di contestare la sanzione amministrativa.

Continuano i controlli di prevenzione dei Carabinieri

I Controlli dei Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, che si innestano nell’ambito delle più ampie direttive impartite dal Comando Provinciale di Frosinone per il contrasto ai reati predatori ed in danno delle “fasce deboli”, continueranno senza soluzione di continuità per rendere questo territorio sempre più sicuro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.