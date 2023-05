Poli, lite rischia di finire in tragedia: arrestato un 61enne di Colonna

Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che i Carabinieri della Compagnia di Palestrina hanno arrestato un 61enne di Colonna poiché gravemente indiziato del reato di tentato omicidio.

Ecco cosa è successo a Poli

I militari, intervenuti a Poli (RM) su segnalazione di alcuni residenti, accertavano che l’indagato, giunto in compagnia di altro soggetto, aveva sferrato, a culmine di una lite, alcuni fendenti agli arti inferiori di un uomo e una donna procurando loro lesioni personali di modeste entità. Le indagini hanno permesso di verificare che la vittima, accusata dall’indagato quale autore del furto del proprio veicolo avvenuto il giorno precedente a Frascati, si era recato in quella località in compagnia di una amica quando erano sopraggiunti due soggetti, uno dei quali aveva estratto un coltello a serramanico colpendo alle gambe i malcapitati.

L’intervento immediato dei Carabinieri della Compagnia di Palestrina ha permesso di bloccare tutti i soggetti nonché sequestrare l’arma utilizzata per compiere l’atto delittuoso. Scattata anche la denuncia in stato di libertà nei confronti della stessa vittima, un 33enne di Roma, poiché rinvenuta sul luogo dell’evento l’autovettura oggetto del contendere.

L’indagato è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari a diposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli.

Foto di repertorio