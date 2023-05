Alle ore 03:00 circa, la Sala Operativa del Comando VVF Roma, ha inviato le squadre 8/A e 9/A con l’ausilio di un’autobotte, in Via Serravalle Scrivia per l’incendio di materiale elettrico stipato all’interno di un magazzino.

Le operazioni di spegnimento hanno interessato circa 100mq su due piani, nessuna persona è rimasta ferita.

Funzionario VVF e carabinieri sul posto per quanto di loro competenza.