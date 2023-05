Roma Tiburtina, non paga il conto al bar e aggredisce la commessa: arrestato

Nei giorni scorsi, durante l’attività di prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Roma Tiburtina hanno rintracciato all’esterno dello scalo Ferroviario uno straniero che aveva appena minacciato e poi aggredito la commessa di un bar nelle adiacenze della Stazione, dopo essersi allontanato senza pagare il conto.

L’intervento della Polizia Ferroviaria di Roma Tiburtina

Gli agenti allertati dalla Sala Operativa hanno bloccato l’uomo che, però, ha perseverato nell’atteggiamento aggressivo, costringendo uno dei poliziotti alle cure del caso dopo una colluttazione.

Per l’uomo, non nuovo a certi comportamenti, il Gip dopo l’udienza di convalida ha disposto la custodia cautelare in carcere, per i reati di rapina, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Foto di repertorio